Werke unterm Hammer: So lief die Auktion des Kunstvereins

Bad Belzig

Der Trauraum der Burg Eisenhardt in Bad Belzig, gleich rechts neben der Toreinfahrt gelegen, bringt oft das zusammen, was zusammen gehört. Verliebte schwören sich dort bereits seit Jahrzehnten ewige Treue.

Auch am Sonntagnachmittag wurden hier neue Verbindungen geschlossen, die hoffentlich ein Leben lang halten. Und auch diesmal ging es irgendwie um Liebe – wenngleich es das alles in dieser Form noch nicht gegeben hat. Aber ganz in Ruhe und der Reihe nach.

Erste Auktion des Kunstvereins

Es ist Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr. Der Trauraum ist voll. Über 30 Plätze sind belegt. Doch statt eines heiratswilligen Pärchens steht Eva Galonska in der Mitte des Raumes und wendet sich mit einem Lächeln an das Publikum.

Die Vorsitzende des Kunstvereins „Hoher Fläming“ eröffnet die erste Auktion, die der Verein auf der Burg durchführt. Hinter Eva Galonska befinden sich liebevoll gestapelt, gestellt und für alle gut sichtbar diverse Kunststücke aus dem Repertoire des Vereins.

Zur nahen Betrachtung werden die Kunststücke zum Publikum gebracht. Quelle: Tobias Potratz

In der folgenden Stunde geht es also darum, Kunst und Kunstinteressierte zusammenzuführen. Anders als sonst üblich muss der Prozess des sich verliebens somit im Raum selbst stattfinden. Und das klappt nach anfänglicher Schüchternheit auch sehr gut.

Immer wieder heißt es: „Zum Ersten, zum Zweiten – Verkauft!“ Die magischen Worte spricht wiederkehrend Holm Trittel. Als Hallensprecher beim MBSV Belzig heizt er am Mikro sonst die Handfallfans in der Albert-Baur-Halle ordentlich an.

Handball-Sprecher Holm Trittel hat die Auktion geleitet. Quelle: Tobias Potratz

Diesmal allerdings hat er das Handballtrikot gegen Hemd und Fliege sowie den Ball gegen einen Auktionshammer getauscht. „Das ist mal ein ganz anderes Metier, aber es hat mir großen Spaß gemacht“, sagt er direkt nach der Veranstaltung.

Spaß entsteht bei Auktionen bekanntlich dann, wenn um die Wette geboten wird. So sind es zwei Damen, die sich in Fünfer-Schritten hochschaukeln und um ein Landschaftsbild des Schweizer Künstlers Robert Felix Adam bieten. Laut Auktionskatalog betrachtet er in seinen Bildern die Architektur der Natur.

Gebote schnellen in die Höhe

Thomas Wernicke nimmt das Bild und bringt es den Damen zur näheren Begutachtung direkt zum Platz. Beide betrachten es genau und das Gebot schnellt in die Höhe. 65, 70, 75, 80! Erst dann fällt der Hammer und es gibt Applaus.

Noch lauter schallt der Beifall bei einer Skulptur mit dem Namen „Kleine Sitzende“. In einem weißen Kasten befindet sich eine kleine schwarze Figur eines Frauenkörpers. Helmuth Engels aus Schmerwitz ist mit bemerkenswerten 400 Euro der Höchstbietende und ersteigert das Stück.

Der Kunstverein hat alle zu versteigernden Werke ansprechend präsentiert. Quelle: Tobias Potratz

Es ist die höchste Summe, die an diesem Nachmittag für ein Kunstobjekt über den Tisch geht. „Ich bin wegen dieses Stücks hier heute hergekommen. Wir haben kürzlich ein neues Haus gekauft – da passt das als neue Dekoration sehr schön“, sagt er im Anschluss.

Allein das Gebot von Helmuth Engels bringt den Verein dem Ziel der zuvor erhofften 1000 Euro, die für einen neuen Kunstkatalog nötig sind, ein großes Stück näher.

„Ich habe noch nicht nachgerechnet, aber das ist alles ein großer Erfolg für uns“, freut sich Eva Galonska. Viele neue Verbindungen sind nach der einstündigen Auktion entstanden. Der Trauraum hat wieder mal gute Arbeit geleistet.

Von Tobias Potratz