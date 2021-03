Aus der Not wird eine Tugend – Neuland 21 diskutiert Telearbeit

Hagelberg

Der Trend zur Flexibilisierung der Arbeitswelt wird angesichts der Covid-19-Pandemie verstärkt und stellt die märkischen Unternehmen vor bislang ungekannte Herausforderungen. Doch er bietet an vielen Stellen auch Chancen, bringt Innovationen hervor und zeigt Entwicklungspotenziale auf. Das mobile Arbeiten ist deshalb Thema einer Online-Konferenz in dieser Woche.

Veranstaltet wird sie vom Verein Neuland 21, der auf dem Gutshof Klein Glien ansässig ist. Er begleitet den digitalen Wandel allgemein und jenen auf dem Arbeitsmarkt speziell mit dem Modellprojekt „Heim@Office“.

Umfrage liegt schon vor

„Die Entwicklung ist für die Metropolenregion Berlin-Brandenburg von großer Bedeutung“, heißt es in der Ankündigung der Zusammenkunft. Ortsunabhängiges Arbeiten wird überwiegend positiv bewertet, wie schon bei einer Umfrage im Hohen Flämimg ermittelt wurde.

Der Gutshof Klein Glien bietet Platz zum entspannten Arbeiten in der Gemeinschaft und in der Natur. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Diese Erkenntnis wird zum Anlass genommen, um im Rahmen seiner Konferenz mit führenden Akteuren darunter Vorreiter-Kommunen, Coworking-Betreibern, Remote-Arbeitgebern, ländlichen Gründern und Zukunftsforschern der Frage nachzugehen, wie das mobile und digitale Arbeiten im Land Brandenburg künftig gestaltet werden sollte – und somit aus der Not eine Tugend entsteht.

Acht interessante Stunden

Die Veranstaltung richtet sich an Kommunen, Unternehmen, Institutionen sowie Gründer, Coworking Spaces und Digitalarbeiter insbesondere aus dem ländlichen Raum.

Die Interessierten erwartet am Donnerstag, 10 bis 18 Uhr, ein vielfältiges und spannendes Programm mit Impulsvorträgen, Forschungsergebnissen, Podiumsdiskussion sowie einem gemütlichen virtuellen Kamingespräch. In praxisorientierten Workshops erhalten die Teilnehmer zudem einen bunten Werkzeugkoffer für das digitale Arbeiten auf dem Land an die Hand. Formate zum gegenseitigen Kennenlernen und Netzwerken sind ebenfalls dabei.

Infornationen im Internet: www.neuland21.de

Von René Gaffron