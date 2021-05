Aus gegebenem Anlass: Gottesdienste unter freiem Himmel vorgesehen

Rädigke/Wiesenburg

Wenn alle Farben vermischt werden, entsteht weißes Licht. Diese Theorie wird am Himmelfahrtstag, 11 Uhr, auf der Festwiese Rädigke praktisch überprüft. Das Thema des Gottesdienstes lautet dieses Mal: „Gott ist das Licht der Welt – Gott ist das Bunt der Welt“.

Die Gemeinden der Pfarrbereiche Rädigke, Niemegk und Bad Belzig laden dazu wieder gemeinsam ein. Musikalisch wird das Duo Lore-En aus Rädigke die Veranstaltung gestalten. Im Anschluss wird es darauf vorbereitet sein, noch die eine oder andere Zugabe präsentieren, heißt es in der Ankündigung von Pfarrer Daniel Geißler als Gastgeber.

Es gibt eine Schlechtwettervariante: Sollte es um 9 Uhr regnen, findet der Gottesdienst um 11Uhr in der Johanniskirche in Niemegk statt.

Forstsiedlung als Kulisse

Ebenfalls draußen versammeln will sich die Evangelische Gemeinde Wiesenburg/Mark. Das hat Pfarrer Stephan Schönfeld angekündigt. In der Natur, unter dem Wegekreuz in der Forstsiedlung Spring soll der Gottesdienst abgehalten werden. Beginn ist Donnerstag, 11 Uhr.

Wer gemeinsam mit dem Fahrrad von Wiesenburg fahren möchte: Abfahrt 10 Uhr ab Pfarrhaus in der Schloßstraße.

Die Teilnehmer hier wie da werden gebeten, sich zum Schutz aller Anwesenden an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu beachten.

Von René Gaffron