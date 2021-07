Bad Belzig

Die Klinik „Ernst von Bergmann“ (EvB) in Bad Belzig will auf Wachstumskurs gehen. In dem Haus soll es künftig wieder einen dritten Operationssaal geben. Das sagte Thorsten Schuhr, Chefarzt des Zentrums für Chirurgie. 

„Der Antrag für das Vorhaben ist bereits beim Bauamt eingereicht“, erklärte Schuhr in einem MAZ-Gespräch. „Unser Ziel ist es, mit dem Bauen noch Ende dieses Jahres zu beginnen.“ Thorsten Schuhr ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er hat den Chefarztposten Anfang dieses Jahres übernommen.

Thorsten Schuhr ist der Chefarzt im Zentrum für Chirurgie an der Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

„Wir möchten mit diesem Vorhaben die Chirurgie auf alle Fälle wieder stärken“, sagte der Chefarzt. „Die Kerntruppe hier macht erstklassige Chirurgie“, erklärte er. Deshalb sei die bauliche Erweiterung sinnvoll. Auch in Hinblick auf eine Ausweitung der ambulanten Versorgung.

Laut Thorsten Schuhr arbeiten momentan vier Fachärzte und sechs Assistenzärzte in der Chirurgie des Bad Belziger Klinikums. Hinzu kommen noch einmal kooperierende Kollegen aus Potsdam. Das sind ein Chefarzt für die plastische Chirurgie und zwei Assistenten.

Der neue Operationssaal soll Entlastung bringen. „Der große Vorteil wäre für alle, dass wir wieder mehr Operationen in der Kernarbeitszeit vornehmen könnten“, erläuterte der Chefarzt. In den jetzt vorhandenen zwei Sälen sei der Andrang groß und es müsse viel in Schichten gearbeitet werden. „Das könnten wir uns dann später sparen und würden für die Patienten und Kollegen eine deutliche Verbesserung erreichen.“

Die Klinik „Ernst von Bergmann" in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Nach Angaben von Thorsten Schuhr gibt es im Chirurgischen Zentrum der Bad Belziger Klinik derzeit die Fachschaften Allgemeine Chirurgie, Visceral-Chirurgie (Chirurgie des Bauchraumes und der Bauchwand), die Orthopädie und Unfallchirurgie, die plastische und Handchirurgie sowie die Adipositas-Chirurgie. Letztere wurde erst im vorigen Jahr in Betrieb genommen.

Die genauen Kosten für den Ausbau eines dritten Operationssaales sind noch unklar. „Das sind bisher erst einmal alles nur Planungsspiele“, erklärte die Geschäftsführerin der Bad Belziger EvB-Klinik, Katrin T. Eberhardt. Man könne von einer ganz grob geschätzten Summe von rund einer Million Euro ausgehen“, sagte sie. Aber das sei nur ein erster, vorsichtiger Überschlagswert. Es gebe noch keine Kostenentscheidung.

„Chirurgie ist unsere Stärke“

„Auf alle Fälle ist die Chirurgie unsere Stärke, und die wollen wir deswegen auch weiter ausbauen“, so die Klinik-Chefin. „Wir müssen sehen, wie wir weiter wachsen und stärker werden können.“

Wie die Geschäftsführerin erklärte, wird der neue OP-Saal bei den bereits vorhandenen eingerichtet. „So ist alles an einem Standort und das Personal muss sich nicht ausschleusen.“ Damit ist der Sterilbereich gemeint. In die Planungsspiele sei auch der kleine Eingriffsraum im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) einbezogen. „Doch der wird auf Dauer keinen Bestand haben, deshalb soll ein dritter Operationssaal entstehen“, erklärte Katrin T. Eberhardt.

OP-Saal wurde eingespart

In früheren Zeiten hatte es im Bad Belziger Krankenhaus drei Operationssäle gegeben. Doch nach dem Verkauf von 74,9 Prozent der Anteile der ehemals kreiseigenen Klinik an die Johanniter im Jahr 2007 ging das Unternehmen auf einen harten Sparkurs. Die Johanniter schlossen ganze Abteilungen und bauten etliche Leistungen ab. Auch nach der Übernahme durch den kommunalen Potsdamer Klinik-Konzern „Ernst von Bergmann“ 2013 führte dessen früherer Geschäftsführer Steffen Grebner den Sparkurs fort.

Ebenso offen wie die Kosten ist momentan noch ein möglicher Starttermin für den dritten OP-Saal. Laut Katrin T. Eberhardt ist der Bauantrag noch nicht bewilligt worden. „Der Baufortschritt bestimmt letztlich die Eröffnung“, sagte Chefarzt Thorsten Schuhr.

Von Hermann M. Schröder