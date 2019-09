Niemegker Straße in Bad Belzig bald wieder frei

Bad Belzig

Mit der Herrichtung der Bankette, Markierung der Fahrbahn und Aufstellung von Geländern gehen die Bauarbeiten in der Niemegker Straße in die finale Phase. In der vergangenen Woche haben die Kollegen der Zerbe-Tiefbau-GmbH Brück-Gömnigk auf dem letzten Abschnitt zwischen Erich-Weinert-Straße und Straßenmeisterei des Landesbetriebes den Asphalt aufgetragen.

Zur Galerie Die Großbaustelle Niemegker Straße ist bald geschafft. In Kürze ist die wichtige Verbindung wieder komplett frei.

Voraussichtlich Ende September/Anfang Oktober soll die Piste freigegeben werden. Das hat Jan Bergler als Leiter des Kreisstraßenbetriebes Potsdam-Mittelmark bei einem Ortstermin bestätigt. Zwischen Eisenbahnbrücken und dem Anschluss an die Ortsumgehung bei Preußnitz bleibt vorerst der alte Belag und der separate Radweg lässt dort weiter auf sich warten.

Bausumme wird überschritten

Seit März 2018 ist die alte B 102 in der Kur- und Kreisstadt als Gemeinschaftswerk mit der Kommune, den Stadtwerken und weiteren Partnern im Sinne des Worts tiefgründig saniert worden. Der Terminplan wird etwa um einen Monat überschritten, heißt es. Die gemeinsam kalkulierte Bausumme von 2,6 Millionen Euro kann ebenfalls nicht ganz einzuhalten werden, wie die Verwaltungen einschätzen. Neben der allgemeinen Entwicklung der Preise hat es unter anderem Mehraufwand unmittelbar an der Zugfahrt zum Baumarkt gegeben.

Früher Bundes-, jetzt Kreisstraße Die Niemegker Straße in Bad Belzig war früher die B 102 und ist jetzt eine Kreisstraße. Sie wurde auf einer Länge von knapp 2,4 Kilometern in vier Abschnitten ausgebaut. Die Piste ist nunmehr eben und innerorts 6,50 Meter breit, außerorts sechs Meter. Verkehrsinseln und barrierefreie Bushaltestellen sollen dennoch die Kraftfahrer zur Reduzierung des Tempos zwingen. Am Rande sind Geh- und Radweg sowie Parkplätze am Krankenhaus neu hergerichtet.

„Dort wurden beim Bau des Regenwasserkanals wasserführende Schichten angeschnitten, die eine geschlossene Wasserhaltung und den Austausch des Bodens erfordert haben. Dadurch wurden zum einen der geplante Bauablauf gestört und zum anderen hatten die zusätzlichen Leistungen unmittelbar Auswirkungen auf die Kosten., die in dem Fall die Stadt zu tragen hat", sagt Timo Völker.

Außerdem erinnert der Tiefbau-Mitarbeiter des Rathauses daran, dass der Ausbau des Mühlenhölzchens nicht im ausgeführten Umfang geplant war. Dort haben Leitungen, die zunächst nicht dort erwartet wurden, technologische Veränderungen erfordert.

Brücke bleibt stehen

Noch nicht hergestellt wird die Trasse an der Brücke der ehemaligen Brandenburgischen Städtebahn. Das Bauwerk bleibt als Denkmal bestehen. Mit der Auffassung hat sich die obere Aufsichtsbehörde endgültig durchgesetzt. Nunmehr sollte die Fahrbahn verschwenkt und rechtwinklig durch die schräg stehende Backsteinbrücke geführt werden.

Die Brücke der Brandenburgischen Städtebahn bleibt erhalten. Vorerst auch die alte Trasse des Bundesstraße 102 und die Alleebäume. Quelle: René Gaffron

Dazu wiederum müssten nochmals sieben Alleebäume weichen. Die Genehmigung der Naturschutzbehörde vorausgesetzt könnte die Rodung jedoch erst nach der Vegetationsphase erfolgen.

Für die Führung des Radweges wird noch nach der technischen Lösung gesucht. Ein Einschnitt in den Bahndamm oder eine Durchörterung als Tunnel werden erwogen. Allerdings müssen diesbezüglich nicht nur die Genehmigungen von Denkmal- und Naturschutzbehörde vorliegen sondern zunächst Einvernehmen mit dem Eigentümer erzielt werden.

Dabei handelt es sich um die Prinsen-Eisenbahninfrastruktur-GmbH. „Die Gespräche dazu sind in Gange“, sagt Jan Bergler. Über Zeit und Kosten, die bis zur Realisierung noch einzuplanen sind, will er vorläufig nicht spekulieren.

Radweg dringend nötig

Dass jedoch bald wenigstens die Verbindung zwischen Preußnitz und Stadtrand von Bad Belzig geschaffen wird, hofft nicht zuletzt Candy Schulze als Ortsvorsteher von Kuhlowitz/ Preußnitz. „Die Bürger fordern den Lückenschluss dringend“, betont er.

Denn schon scheint absehbar, dass auf der derzeit noch ruhigen Niemegker Straße in Zukunft deutlich mehr Autos rollen. Das nächste Nadelöhr ist mit dem vom Landesbetrieb geplanten Ausbau der Brandenburger Straße zumindest schon absehbar.

Von René Gaffron