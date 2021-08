Ausbildung in Potsdam-Mittelmark: Verkehrsgesellschaft Regiobus in Bad Belzig stellt zehn Azubis ein 

Bad Belzig

Die Firma Regiobus Potsdam-Mittelmark sorgt dem Fachkräftemangel zum Trotz selbst für künftige Mitarbeiter. Das kreiseigene Unternehmen mit Sitz in Bad Belzig hat jetzt zehn neue Auszubildende eingestellt. In dieser Woche haben sie ihre Lehre begonnen. Das teilte Firmensprecherin Anette Lang am Donnerstag mit.

Ausbildung zum Berufskraftfahrer bei Regiobus in Bad Belzig

Die jungen Leute wollen demnach Berufskraftfahrer mit dem Schwerpunkt Personennahverkehr und Kfz-Mechatroniker werden. Der Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig begrüßte laut Lange die neuen Lehrlinge persönlich.

„Es ist bei aller fahrerischer Dienstleistung auch eine Arbeit nahe am Menschen, die Sie bei uns erwartet“, sagte demnach der Firmenchef. „Und nach 45 Jahren kann ich sagen, sie macht richtig Spaß.“

Junge Frau aus Görzke möchte Busfahrerin werden

Mit dabei ist laut Anette Lange auch Annabell Schmidt aus Görzke. Die junge Frau fahre sehr gerne Auto und wolle jetzt Busfahrerin werden. „Ich wollte beruflich schon immer gern fahrend unterwegs sein“, habe sie dazu gesagt. Nun kann es losgehen.

Von hms