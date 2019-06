Bad Belzig

„Lebens-Wege“ ist der Titel einer Ausstellung, die ab sofort im Verwaltungskomplex am Papendorfer Weg in Bad Belzig zu sehen ist. Sie wurde am Montag mittag von der Ausländer- und Gleichstellungsbeauftragten Theresa Pauli eröffnet. Etwa 25 Interessierte waren bei der Vernissage zugegen.

Sie konnten aus dem Anlass die afghanischen Frauen Sara und Najmeh Mohammadi kennen lernen. Beide – die jungen Frauen sind 17 und 21 Jahre alt –erläuterten ihren persönlichen Werdegang bis ins Heute nach Bad Belzig.

Sie gehören den insgesamt zwölf jungen Frauen und Mädchen im Alter von 13 bis 21 Jahren aus Syrien, Afghanistan, Tschetschenien, Georgien und Südkorea an, die an dem Projekt beteiligt waren.

Zu sehen sind im Landratsamt künstlerische Werke, die im Zusammenwirken von deutschen und geflüchteten Mädchen sowie älteren Frauen der Künstlerinnengruppe „Blutorangen" um Helma Hörath in der Mädchen-Zukunfts-Werkstatt Teltow entstanden sind.

„Die Exposition beinhaltet Bilder und Skulpturen, die über ein Jahr lang gemeinsam erarbeitet wurden und den farbenfrohen, kreativen und inspirierenden Umgang mit Lebensläufen und Kulturalität zeigen“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte Pauli anlässlich der Ausstellungseröffnung.

Diese Generationen übergreifende und interkulturelle Initiative ist vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur gefördert worden.

Die Ergebnisse waren schon im Landtag im Landtagsgebäude und am AOK-Verwaltungssitz in Teltow zu sehen. Nun also die dritte Station: In der Kreisverwaltung in Bad Belzig, Papendorfer Weg 1, wird sie bis Ende August während der Dienstzeiten zu besichtigen sein.

Von René Gaffron