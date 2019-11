Bad Belzig

Ein politisches Großereignis der Wendezeit lebt ab Sonntag in der Marienkirche zu Bad Belzig wieder auf. Dort wird danach knapp eine Woche lang eine audio-visuelle Installation zu erleben sein.

Sie ist der Erinnerung an die Großdemonstration vom 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz in Berlin gewidmet. „Zu sehen sein werden Fotos von der Demonstration mit den vielen kreativen Plakaten zur Wende in der DDR und es werden die Redebeiträge von vielen Rednern zu hören sein“, erklärt Pfarrer Matthias Stephan. Unter anderem sind Friedrich Schorlemmer, Gregor Gysi, Stefan Heym, Christa Wolf, Günter Schabowski und Markus Wolf zu hören, die zu den Rednern der Demonstration zählten.

Hoffnungen auf Veränderungen

„Für mich ist die Erinnerung an die Wende und den Mauerfall am 9. November 1989 unvollständig ohne die Erinnerung an die Hoffnungen auf Veränderungen in der DDR, die sich in dieser Demonstration vor 30 Jahren so deutlich gezeigt haben“, sagt der Geistliche zur Motivation für die Ausstellung in Bad Belzig.

Pfarrer Matthias Stephan ist die Erinnerung an die Wendezeit besonders wichtig. Quelle: Thomas Wachs

Sie soll einen Beitrag leisten, „diese Hoffnungen, Wünsche und Träume von damals – in diesem kurzen Augenblick der Geschichte – wieder in Erinnerung zu rufen, so dass wir uns auch heute fragen können: Was hätte vielleicht werden können, wenn …“, sagt Matthias Stephan.

Zu sehen und zu hören sein werden die Fotos und Reden in der Woche bis zum 8. November an den Vor- und Nachmittagen.

Die Eröffnung der Ausstellung in der Marienkirche findet statt am Sonntag, um 15 Uhr.

Von MAZ