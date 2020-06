Bad Belzig

Auf der Burg Eisenhardt steht ein Bilderwechsel an. Die Ausstellung mit den Werken von Eva Galonska geht zu Ende. Sie können am Wochenende, jeweils 13 bis 17 Uhr, nochmals in Augenschein genommen werden. Aus dem Anlass erwartet der Kunstverein „Hoher Fläming“ noch Annika Schrottke.

Die Medientheoretikerin aus Berlin hat sich mit den Gemälden auseinandergesetzt. Sie Verfolgt die Arbeit der 41-Jährigen schon seit langem und resümiert, dass „viel Geist in der Farbe steckt.“ Weiter heißt es: „Eva Galnonskas Malerei versammelt und prozessiert so pulsierend und kraftvoll –es reicht nicht der eine Blick, sie zu erfassen.“ Am Sonntag, 16 Uhr, kann der Diskurs im Torhaus des Bad Belziger Wahrzeichens fortgeführt werden.

Anzeige

In einer Woche, am 21. Juni, ab 16 Uhr, wird dann die nächste einheimische Künstlerin ihre Werke präsentieren. „Susanne Kraißer –zweite Bronzezeit“ lautet der Richtung weisende Titel für die Exposition. Der Eintritt ist jeweils frei.

Weitere MAZ+ Artikel

Von René Gaffron