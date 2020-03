„Die Zahlungsflüsse dürfen nicht ins Stocken geraten“

Bad Belzig

Marko Wilke, Leiter der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in Bad Belzig, spricht im Interview über die Besonderheiten der Arbeitsmarkt-Zahlen im März, wie sich die Arbeit in der Agentur verändert hat und vor welchen Herausforderungen die Unternehmen im Hohen Fläming in der Krise stehen.

Herr Wilke, Corona ist derzeit überall. Bestimmt hat sich die Pandemie auch auf die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für März ausgewirkt, oder?

Marko Wilke: Nein, tatsächlich ist das Virus zumindest in unserer aktuellen Statistik noch nicht angekommen. Denn Stichtag für die Zahlen war Mitte des Monats – abgebildet wird also ein abgeschlossener Zeitraum vor Corona.

Wann werden die Auswirkungen stattdessen sichtbar sein?

Das wird voraussichtlich im April, Mai und Juni der Fall sein. Denn selbst, wenn Arbeitnehmer jetzt gekündigt werden, muss die Frist eingehalten werden. Die Kündigung wird also erst zu einem späteren Zeitpunkt wirksam und taucht in der Statistik auf. Solange bleiben die Leute arbeitssuchend, sind aber nicht arbeitslos.

Trend wird beibehalten

Wie sieht die Quote für März denn aus?

Der bisherige Trend wird beibehalten, was uns natürlich freut. Im März waren im Hohen Fläming 1251 Menschen arbeitslos. Das sind elf weniger als zuletzt im Februar und 163 weniger als im März 2019. Die Arbeitslosenquote liegt damit bei glatten sechs Prozent. Zum Vergleich: Im Februar lag sie bei 6,1 Prozent.

Inwieweit hat sich die Arbeit in Ihrer Geschäftsstelle durch Corona verändert?

Im Prinzip war die Schließung des Hauses für den Kundenverkehr am 18. März die größte Veränderung unseres Arbeitsalltags, die wir jemals hatten – denn wir waren ja bisher auf den persönlichen Kontakt mit den Menschen fixiert. Für uns hat sich hier von einem auf den anderen Tag auch ein völlig neues Aufgabenfeld ergeben, weil wir die Vermittlung nicht mehr im Vordergrund gesehen haben.

Was steht jetzt im Fokus?

Unsere Priorität liegt auf der Auszahlung von Arbeitslosengeld sowie der Bewilligung und Auszahlung von Kurzarbeitergeld für die Arbeitgeber. Die Zahlungsflüsse dürfen nicht ins Stocken geraten.

Derzeit gehen auch bei der Agentur in Bad Belzig viele Fragen zum Thema Kurzarbeitergeld ein. Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild

Welche Verschiebungen gab es bei den Anfragen, die Sie erreichen, was wollen die Kunden besonders häufig wissen?

Wir müssen hier unterscheiden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Bei den Arbeitgebern ist es ganz klar alles rund um das Kurzarbeitergeld. Denn die meisten Unternehmer wurden damit noch nie konfrontiert – es sei denn, sie kommen aus dem Saisongeschäft und haben früher bereits das sogenannte Saison-Kurzarbeitergeld beantragt. Jetzt betrifft das aber auch ganz andere Branchen und da sind viele Arbeitgeber unbedarft und wissen nicht, wie es funktioniert.

Wie funktioniert es denn?

Es gibt drei Stufen. Anzeige, Antragsstellung und Auszahlung. Zuallererst muss ein Arbeitgeber also erst mal bei der Agentur anzeigen, dass er Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken muss.

Sonder-Hotline geschaltet Die Arbeitsagentur Potsdam hat eine Sonder-Hotline geschaltet, unter der die Kunden direkt an einen Arbeitsvermittler durchgestellt werden. Dort kann man sich zum Beispiel arbeitslos melden. Alle Daten werden – wie sonst normalerweise bei einem Vor-Ort-Termin – erfasst. Die Telefonnummer lautet: 0331/8802000

Und welche Fragen haben die Arbeitnehmer vor allem?

Hier sind zum Beispiel einige betroffen, die dachten, sie würden ab dem 1. April einen neuen Job beginnen – was nun nicht stattfindet. Oder sie hatten Aussicht auf eine Probearbeit oder Qualifizierung, was jetzt gestrichen ist. Viele Verträge, die über die Osterzeit gelaufen wären, wurde auch wieder gelöst, beispielsweise auf den Spargelhöfen. Da kommen gerade einige spezielle Anfragen.

Wo kann die Agentur nicht weiterhelfen und muss gegebenenfalls vermitteln?

Wir versuchen natürlich immer zu helfen und unsere Mitarbeiter arbeiten mittlerweile auch fachgebietsübergreifend und können Fragen zum Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld beantworten. Aber wenn es dann zu sehr ins Detail geht, müssen auch wir uns erst erkundigen – und bitten um Verständnis, wenn die Antwort nicht sofort gegeben werden kann. Uns erreichen momentan bis zu 1000 Anrufe pro Tag.

Lesen Sie auch: Sofortprogramm für Landwirtschaft auch für größere Betriebe

Mit welchen Herausforderungen – außer der Beantragung von Kurzarbeitergeld – kämpfen die Unternehmen im Hohen Fläming noch?

Natürlich ist vor allem das Saisongeschäft in Gefahr. Viele Unternehmen zehren von der jetzigen Zeit, von Ostern und dem beginnenden Sommer – und brauchen die Umsätze, um die Winterzeit zu überbrücken. Viele kleine Geschäfte haben ihr Lager gut bestückt und dürfen jetzt nicht verkaufen. Sie bleiben auf den Ausgaben sitzen, müssen aber dennoch Ladenmiete und andere laufende Kosten decken.

Ist absehbar, in welchen Branchen sich die Krise besonders deutlich auswirken und langfristige Schäden mit sich bringen wird?

Genaue Zahlen können wir noch nicht nennen. Die Meldungen kommen über verschiedene Zugangswege wie Telefon, Online oder per Post zu uns. Das Zusammenführen dauert noch an. Deutlich wird aber schon, dass der Handel am schlimmsten betroffen ist, gefolgt von Hotels und Gaststätten sowie dem Baugewerbe.

Was raten Sie den Unternehmern?

Die Förderprogramme der ILB und des Bundes in Anspruch zu nehmen. Und bei der Arbeitsagentur Kurzarbeitergeld zu beantragen. Man kann nur hoffen, dass dieses Geld reicht, um die Schäden auch hier bei uns im Hohen Fläming abzuwenden – und ich hoffe, dass die Unternehmer durchhalten.

Von Josephine Mühln