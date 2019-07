Bad Belzig

Durch den schnellen Einsatz von Feuerwehren ist am Mittwochnachmittag in Belzig ein größerer Brandschaden verhindert worden.

Zur Galerie Noch rechtzeitig ist ein Feuer auf einem Garagendach gelöscht worden mitten in Bad Belzig.

In der engen und dicht bebauten Bahnhofsgasse ist gegen 13 Uhr ein Feuer auf dem Dach einer Garage ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. „Es brannte lichterloh oben auf dem völlig maroden Holzdach, als wir eintrafen“, sagt Einsatzleiter Torsten Gensicke von der Feuerwehr Bad Belzig gegenüber der MAZ.

Enge Verhältnisse am Brandort

Die Brandschützer rückten mit fünf Fahrzeugen sowie 18 Männern und Frauen an. Zwei Löschwagen sowie der Rettungsdienst rollten in der engen Gasse direkt zu den beiden direkt nebeneinander liegenden Garage vor. Die Drehleiter stand in der nahen Bahnhofstraße bereit, wurde aber nicht benötigt. Der Brandort auf einer Garage grenzt direkt an kleines Wohnhaus an, das derzeit durch Bauarbeiter im Inneren umgebaut wird.

Autobesitzerin überrascht

Gerade noch rechtzeitig konnte das Auto von Heike Jacob gerettet werden, das in der benachbarten Garage parkte. Feuerwehrleute fuhren es unbeschädigt hinaus. „Ich war gerade erst kurz nach 12 Uhr nach Hause gekommen, als gut eine dreiviertel Stunde später plötzlich die Feuerwehren mit Alarm durchfuhren an unserem Haus vorbei“, erzählt die Anwohnerin der Bahnhofsgasse. Sie ist froh, dass ihr erst kurz zuvor in die Garage gefahrenes Auto nicht beschädigt wurde. Ihr Wohnhaus liegt etwas entfernt von der Garage.

Ein Auto konnte unbeschädigt gerettet werden bei einem Garagenbrand in der Bahnhofsgasse zu Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Vom Feuer bekam Heike Jacob erst mit durch den Anruf ihres Mannes, der in Berlin bei der Arbeit ist und von einem Nachbarn informiert wurde über die Schreckensmeldung vom Brand neben der eigenen Garage. Nachbarn hatten den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Rätselraten über die Ursache

„Es ist mir völlig schleierhaft, wie auf dem Dach der Garage ein Feuer ausbrechen konnte“, sagt Feuerwehrmann Torsten Gensicke. Seine Einsatzkräfte löschten den Brand unter Atemschutz von außen. Sie nahmen dazu die marode Holzkonstruktion auf, die von oben auf die Betondecke der massiven Garage montiert war. Im maroden Dach wuchs bereits ein kleiner Birkenbaum, an dem der Brandherd lag. Mit einer Wärmebildkamera wird nach Glutnestern gesucht. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Löscheinsatz der Feuerwehr Bad Belzig am Mittwoch an einer Doppelgarage in der Bahnhofsgasse. Quelle: Thomas Wachs

In der vom Brand betroffenen Garage lagern bis zur Decke hoch diverse Haushaltsutensilien und Sperrmüll. Sicherstellen mussten die Feuerwehrleute zunächst auch mehrere Kanister mit Benzin und anderen gefährlichen Inhalten, erzählt Torsten Gensicke.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und befragte vor Ort Zeugen in der Nachbarschaft.

Von Thomas Wachs