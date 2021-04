Auto erfasst Mädchen vor der Grundschule Bad Belzig

Bad Belzig

Ein Kind ist am Mittwochfrüh bei einem Unfall im Weitzgrunder Weg in Bad Belzig leicht verletzt worden. Er hat sich kurz nach 7.30 Uhr an der Geschwister-Scholl-Grundschule ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Neunjährige hinter dem Auto ihres Vaters, der sie zum Unterricht gebracht hatte, die Straße überqueren. Dabei wurde das Mädchen jedoch vom Wagen einer 38-Jährigen erfasst. Die Autofahrerin hatte zwar nach eigener Aussage sofort gebremst, eine Kollision aber nicht mehr verhindern können.

Die Grundschülerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus.

Von Rene Gaffron