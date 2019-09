Schwanebeck

Ein Sachschaden von rund 3000 Euro ist die Bilanz eines Umfalls vom Freitagmorgen in Schwanebeck. Gegen 8.40 Uhr war eine Frau dort in der Nähe der Straße Am Gesundbrunnen mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 102 an einer Verkehrsinsel auf regennasser Fahrbahn von der Piste abgekommen.

Am Ortsausgang in Richtung Lütte prallte das Auto gegen einen Baum. Der Peugeot wurde stark beschädigt. Die 31-jährige Fahrerin wurde vorsorglich von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZ