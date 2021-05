Ragösen

Am Mittwoch Vormittag hat es sprichwörtlich in der Mitte von Ragösen gekracht. An der Einmündung zur Feldstraße hat ein Autofahrerin offenbar die Verkehrsinsel zu spät wahrgenommen und konnte nicht mehr ausweichen.. Mit ihrem Renault Megane ist sie gegen das Hindernis geprallt.

Zum Glück wurde niemand verletzt. An den Reifen des Wagens entstand Sachschaden. Er wird auf 500 Euro geschätzt.

Von René Gaffron