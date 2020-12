Auto schießt in Bad Belzig  aus Kreisverkehr in Gartenzaun

Bad Belzig

Ein Autofahrer hat an einem Kreisverkehr in Bad Belzig einen spektakulären Unfall verursacht. Dabei ist am Montagmittag eine Passantin verletzt worden, die offenbar vor Schreck gestürzt war. Es entstand darüber hinaus hoher Sachschaden. Zu genauen Ursache des Crashs an der Brücker Landstraße indes gibt es bislang lediglich eine Vermutung

Gegen 13.35 Uhr waren Unfallzeugen aufgeschreckt worden, als ein 22 Jahre alter VW-Fahrer von der Erich-Weinert-Straße kommend, die erste Ausfahrt aus dem Kreisverkehr zur Brücker Landstraße verpasste. Der VW schoss geradeaus in ein Grundstück hinein.

Haben die Bremsen versagt?

Wie Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West gegenüber der MAZ mitteilt, habe der Autofahrer nach eigenen Angaben erschreckt festgestellt, dass offenbar die Bremsen seines Fahrzeuges versagten.

„Zeugen berichteten, dass der Mann dann mit viel zu hoher Geschwindigkeit und in gerader Linie über den Kreisverkehr hinweg schoss“, erklärt Bergholz. Danach sei der VW mit einer Straßenlaterne kollidiert, bevor er einen Holzzaun durchbrach und erst in einer Hecke auf einem Baumstumpf an der Straße Am Weinberg zum Stillstand kam.

Fußgängerin stürzt unglücklich

In dem Moment lief dort in unmittelbarer Nähe eine Fußgängerin. Sie erschrak wohl aufgrund des Lärms bei der Kollision und stürzte daraufhin“, schildert der Polizeisprecher. „Zu einem direkten Zusammenstoß mit der Dame mit dem Auto kam es aber wohl nicht“, so Bergholz.

Die 71-jährige Frau war jedoch so unglücklich auf ihre Schulter gefallen, dass sie stationär im örtlichen Krankenhaus behandelt werden muss.

Polizei stellt Auto sicher

Der VW-Fahrer indes blieb unverletzt. Sein Auto wurde stark beschädigt. Es war nicht weiter fahrbereit. Die Polizeibeamten stellten das Fahrzeug sicher, um die Bremsanlage begutachten zu lassen.

Zu dem Unfall wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Sachschaden wurde zunächst auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Von MAZ