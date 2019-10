Bad Belzig

Ein Auto ist offenbar am hellerlichten Tage in Bad Belzig verschwunden. Die Diebe entwendete müssen es am Dienstag zwischen 8.45 Uhr und 15.45 Uhr gestohlen haben.

Der Suzuki hat das amtlichen Kennzeichen: TF-IN 2409. Die 54-jährige Geschädigte hatte ihn in der Niemegker Straße geparkt. Die Beamten des Polizeireviers Bad Belzig haben eine umfassende Fahndung eingeleitet und eine entsprechende Strafanzeige aufgenommen. Noch fehlt von dem Wagen jede Spur.

Polizei Brandenburg 03381 / 56 00

Von René Gaffron