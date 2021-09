Autobahnfeuerwehr für Potsdam-Mittelmark gefordert:  Warum Tiemann und Meinhardt den Staat in der Pflicht sehen

Treuenbrietzen

Entlastung für Ehrenamtler und Gemeindekassen: Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sollte es eine professionelle Autobahnfeuerwehr geben. Der Bund müsste die Kosten für diese neu zu schaffende Berufseinheit übernehmen. Das fordern die Bundestagskandidaten Dietlind Tiemann (CDU) und Patrick Meinhardt (FDP).

Dietlind Tiemann (CDU) beim Wahlforum in Treuenbrietzen. Quelle: Hermann M. Schröder

„Es gibt ja auch eine Autobahnpolizei, genauso muss es eine Autobahnfeuerwehr geben“, sagte Dietlind Tiemann am Donnerstagabend in einem Wahlforum in Treuenbrietzen. „Alles, was die Autobahnen betrifft, gehört in die Hände des Bundes“, erklärte sie. „Dann wäre auch die Bezahlung geregelt.“

Die derzeitige Situation bezeichnete Tiemannn als falsch. Es würden jetzt Ehrenamtler rund um die Uhr zu gefährlichen Einsätzen auf die Autobahnen geschickt, und nicht die Berufsfeuerwehr. Tiemann ist seit 2017 Bundestagabgeordnete der CDU und tritt im hiesigen Wahlkreis 60 erneut als Direktkandidatin an. Sie war vorher Oberbürgermeisterin der Stadt Brandenburg an der Havel.

Patrick Meinhardt (FDP). Quelle: Hermann M. Schröder

„Die Idee einer Autobahnfeuerwehr ist gut“, sagte auch der FDP-Direktkandidat Patrick Meinhardt. „Das muss eine Berufsfeuerwehr sein, die dort zum Einsatz kommt, das kann ja gar keine Gemeinde bezahlen“, erklärte er.

Das müssen diese aber derzeit. Durch Potsdam-Mittelmark verlaufen mit der A2, der A9 und der A10 drei Autobahnen und auf ihnen sind zum Großteil ehrenamtliche Feuerwehrleute im Einsatz, wenn es mal wieder gekracht hat. Also eigentlich täglich.

Niemegks Bürgermeister Linthe bittet um Hilfe für die Feuerwehr bei Unfällen auf der Autobahn

Deshalb hatte der Niemegker Bürgermeister Hans-Joachim Linthe auch die dringende Forderung an die Bundestagskandidaten gerichtet, den Bund dafür in die Verantwortung zu nehmen. Hans-Joachim Linthe ist selbst Ehrenamtler und stellvertretender Ausschussvorsitzender im Amt Niemegk.

„Durch unser Amtsgebiet verläuft die A9 und die vielen Einsätze unserer Freiwilligen Feuerwehren dort werden aus unserem Haushalt bezahlt“, kritisierte er. „Meine dringende Bitte: Die Feuerwehren müssen vom Bund unterstützt werden“, so Linthe. „So geht es nicht weiter.“

Michael Knape (l.) und Marco Beckendorf moderierten das Wahlforum in Treuenbrietzen. Quelle: Hermann M. Schröder

Eingeladen zu dem Wahlforum mit den sechs Direktkandidaten im Wahlkreis 60 hatten der Treuenbrietzener Bürgermeister Michael Knape (parteilos) und sein Amtskollege Marco Beckendorf (Die Linke) aus der Gemeinde Wiesenburg/Mark.

Knapp 50 Zuhörer hatten sich auf den Weg in die Stadthalle gemacht. Neben Einwohnern waren etliche Lokalpolitiker und Verwaltungschefs unter den Gästen. Initiator des Abends war das Netzwerk „Brandenburg – Größe zeigen“. Das Thema: Gleichwertige Lebensverhältnisse im Kreis, in Städten und Gemeinden.

Sonja Eichwede (SPD). Quelle: Hermann M. Schröder

Bei den Feuerwehren fängt es an. Auch Sonja Eichwede (SPD) sprach sich für eine Finanzierung der Autobahneinsätze von Freiwilligen Feuerwehren durch den Bund aus. „Das Ehrenamt insgesamt muss gestärkt werden“, forderte sie. Die Idee einer professionellen Autobahnfeuerwehr sah sie indessen kritisch. „Die Freiwilligen Feuerwehren sind so unglaublich schnell vor Ort“, so die 33-Jährige, die als Richterin arbeitet.

Tobias Bank (Die Linke) sah es ähnlich wie Eichwede. Die Freiwillig

Tobias Bank (Die Linke). Quelle: Hermann M. Schröder

en Feuerwehren seien schneller vor Ort, wenn auf den Autobahnen etwas passiere. „Es sollte aber einen bundeseinheitlichen Satz für ehrenamtliche Feuerwehrleute geben“, sagte er. Das Ehrenamt vor Ort müsse gestärkt und unterstützt werden.

Anna Emmendörffer, Listenkandidatin der Bündnisgrünen, erklärte, sie finde die Idee einer Autobahnfeuerwehr gut. „Das klingt für mich sehr schlüssig. Diesen Vorschlag nehme ich mit.“

Axel Brösicke (AfD). Quelle: Hermann M. Schröder

Die Stadtverordnete aus Teltow vertrat am Donnerstagabend ihre Parteifreundin und Direktkandidatin Alexandra Pichl.

Axel Brösicke (AfD) konnte sich zu dem Thema Autobahnfeuerwehr nicht mehr äußern. Er hatte die Veranstaltung vorzeitig verlassen müssen. „Ich muss gleich pünktlich zur Nachtschicht an meiner Maschine stehen“, sagte der Werkzeugmacher bei ZF.

Doch wie lassen sich nun gleichwertige Lebensverhältnisse im Landkreis schaffen? Geht das überhaupt?

Marco Beckendorf und Michael Knape plädieren für eine aus ihrer Sicht gerechtere Verteilung der Einkommensteuer und anderer Gelder in Deutschland.

Wahlforum in Treuenbrietzen in der Stadthalle. Quelle: Hermann M. Schröder

Besonders Kommunen mit einer großen Fläche und wenigen Einwohnern, wie beispielsweise Wiesenburg/Mark, seien bei den Zuweisungen, die nach Einwohnerzahl gingen, benachteiligt, sagte deren Bürgermeister Beckendorf. „Wir müssen aber viel mehr Straßen unterhalten als Teltow oder Kleinmachnow“, gab er zu bedenken. Auch die Feuerwehren kosteten viel Geld. „Es ist schwierig für uns im ländlichen Raum.“

Anna Emmendörffer fordert Regionalbudgets für die Kommunen

Unisono sprachen sich alle Kandidaten für eine Entlastung der kleinen Gemeinden vor allem im Süden von Potsdam-Mittelmark aus.

Anna Emmendörffer (Bündnisgrüne). Quelle: Hermann M. Schröder

Und sie plädierten ebenso einhellig für eine deutliche Vereinfachung der Förderprogramme und deren komplizierte Regeln in der Bundesrepublik.

„Faktoren wie die Anzahl von Kindern und Sozialhilfeempfängern sind wichtig“, erklärte etwa Anna Emmendörffer. Sie plädierte für Regionalbudgets für Kommunen. „Die wissen am besten, was sie brauchen.“

Axel Brösicke (AfD) sagte, Gelder sollten direkt an die Gemeinden gehen, aber „nicht zu sehr zweckgebunden. Die Gemeinden brauchen mehr Handlungsspielräume.“ Sonst seien die Förderanträge die dicken Bücher, die Knape und Beckendorf zuvor auch kritisiert hatten. „Und man muss den Gemeinden realistisch Zeit geben, Förderprogramme zu beantragen.“

„Wir brauchen eine grundsätzliche Reform der Gemeindefinanzierung und der Zuweisungen“, forderte Patrick Meinhardt. Er schlug eine dritte Kammer für Regionales im Bundesrat vor. „Es muss aufhören, dass sich Bund und Länder absprechen, ohne die Kommunen einzubeziehen.“

Tobias Bank schlägt Helikoptergeld für Kommunen vor

Tobias Bank schlug ein sogenanntes Helikoptergeld vor, dass zweckgebunden und ohne komplizierte Anträge an die Kommunen vergeben werden könne. „Bayern und die USA machen das schon.“

Auch Sonja Eichwede sprach sich für „mehr Beinfreiheit für die Kommunen“ aus. Und sie brachte einen Schuldenschnitt für tief in der Kreide stehende Kommunen ins Gespräch. Sonst könnten diese ja kaum noch investieren.

Michael Knape weiß, wovon die SPD-Kandidatin und andere Redner auch sprachen. Treuenbrietzen ist so hoch verschuldet, dass es seinen kompletten Stadtwald verkaufen musste. „Wir haben aufmerksam notiert, was Sie gesagt haben“, erklärte er am Schluss des Forums an die Kandidaten gewandt. „Wir werden Sie beim Wort nehmen, nach der Wahl.“

Von Hermann M. Schröder