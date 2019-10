Bad Belzig

Schnell aufgeklärt werden konnte ein vermeintlicher Autodiebstahl in Bad Belzig. Dort hatte ein Autobesitzer am Dienstag eine Anzeige erstattet bei der Polizeiwache. Er war davon ausgegangen, dass sein an der Niemegker Straße abgeparkter Suzuki gestohlen worden sei.

Dem war jedoch offenkundig nicht so. Das ergab die umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei. Kriminalbeamte fanden den Wagen aus dem Landkreis Teltow-Fläming kurz darauf nämlich auf einem Parkplatz wieder. „Das Auto war abgeschlossen und gesichert“, teilt die Polizei am Freitag mit. Das Fahrzeug konnte sogleich seinem Besitzer wieder übergeben werden.

Von MAZ