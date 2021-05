Bad Belzig

Weil er unter Einfluss von Drogen am Steuer gesessen hat, ist ein Autofahrer am Sonntagabend aus dem Verkehr gezogen worden. Polizeibeamte hatten den Opel gegen 20.30 Uhr in der Brandenburger Straße in Bad Belzig gestoppt.

Während der Kontrolle nahmen sie bei dem 30-Jährigen die Wirkung der Substanzen wahr. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Anordnung einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Von René Gaffron