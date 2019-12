Bad Belzig

In Bad Belzig hat die Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Stoppen wollten die Beamten den 44-Jährigen am Sonnabend gegen 15 Uhr in der Goethestraße, weil sein Opel eine ungültige Plakette der Hauptuntersuchung trug.

Der Kraftfahrer ignorierte jedoch die Aufforderungen zum Anhalten. Der Mann gab Gas mit seinem Auto und flüchtete. „Dann hielt das Auto doch an, der Fahrzeugführer ergriff aber zu Fuß die Flucht“, schildert ein Polizeisprecher. Der Mann konnte schließlich nach einer Verfolgung doch noch bin der Karl-Marx-Straße ergriffen werden.

Dabei leistete er Widerstand gegen die Beamten. Sie nahmen seine Personalien auf stellten fest, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Der 44-jährige Mittelmärker wurde anschließend entlassen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde jedoch sichergestellt.

Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion ermittelt nun gegen den Mann wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ