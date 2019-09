Bad Belzig

Unter dem Einfluss von Drogen stand ein Autofahrer, den die Polizei am Mittwoch zur Mittagszeit in Bad Belzig aus dem Verkehr gezogen hat. Der Opelfahrer war den Beamten bei einer Kontrolle am Scheunenweg gegen 11.35 Uhr aufgefallen.

Da der Mann körperliche Auffälligkeiten zeigte, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen, wurde ein Drogenschnelltest vor Ort durchgeführt. Dieser verlief positiv auf die Einnahme von Amphetaminen. Die Beamten ordneten zudem eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Post erhält der Verkehrssünder demnächst nun von der zentralen Bußgeldstelle in Gransee, wo diese Ordnungswidrigkeit weiter bearbeitet wird.

Von MAZ