Niemegk

Am Samstagabend kam es auf der Bahnhofstraße in Niemegk zu einer Schlägerei zweier Fahrzeugführer. Beide müssen sich zuvor auf der B 102, aus Bad Belzig kommend, gegenseitig ins Gehege gekommen sein. Das berichtet die Polizeiinspektion Brandenburg. So soll es zu Drängeleien auf der Piste und darauf folgend zu riskanten Überholmanövern und gegenseitigem Ausbremsen gekommen sein.

Zudem habe es beleidigende Gesten mit der Hand gegeben. Was nicht im Verkehr geregelt werden konnte, wurde dann schließlich mit Fäusten ausgetragen, heißt es weiter im Bericht.

Beim Eintreffen der Polizei hatten sich beide Kontrahenten bereits wieder beruhigt. Übrig blieben ein abgebrochener Zahn und eine Platzwunde am Kopf, die ärztlich versorgt werden musste. Gegen die beiden Personen wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von René Gaffron