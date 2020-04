Bad Belzig

Noch bis Donnerstag, 30. April, können selbstgemacht Zaunhockertiere aus Ton für den Gartenzaun oder Blumentopf in der Awo-Begegnungsstätte „ Trollberg“ in Bad Belzig abgegeben werden. Dort werden sie gebrannt und können anschließend angemalt werden. Der Ton steht in kleinen, abgepackten Mengen zur Abholung bereit – in der Zeit von 9 bis 15 Uhr, in einer Materialkiste auf der Bank.

Mit dem kreativen Angebot verbunden ist ein Wettbewerb für Kinder von sechs bis 14 Jahren. Die Zaunhocker sollen nicht größer als 15 Zentimeter sein, für das Bemalen sind der Fantasie aber keine Grenzen gesetzt. Inspiration und eine Anleitung sind im Internet zu finden, wie die Begegnungsstätte mitteilt.

Anzeige

Lesen Sie auch: So will die Awo in Bad Belzig eine Nachbarschaftshilfe aufbauen

Weitere MAZ+ Artikel

Für die Abgabe stehen ebenfalls große Kisten bereit. Von den bemalten Zaunhockern sollen Fotos gemacht und an die Trollberg-Mitarbeiter geschickt werden. Diese werden veröffentlicht und prämiert. Bis jetzt seien bereits 25 Tonklumpen abgeholt worden und die ersten Kreationen würden darauf warten, gebrannt zu werden, heißt es in der Mitteilung.

Außerdem erinnern die Mitarbeiter der Begegnungsstätte noch einmal an ihr Angebot der Hausaufgabenhilfe. „Wer nicht weiterkommt und Unterstützung braucht, kann sich bei uns melden“, heißt es.

Hilfsanfragen und Infos unter: 0162/7517052 und 0151/53530017.

Von MAZonline