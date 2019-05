Bad Belzig

Armut überwinden, Obdachlosigkeit verhindern und bundesweit Schulgesundheitsfachkräfte etablieren – diese und sechs weitere Forderungen ihres Programms „1 Ziel, 9 Forderungen“ hat der Bezirksverband-Potsdam der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) am Dienstag an die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark übergeben. Mit dabei waren außerdem Vertreter der Regionalliga der Wohlfahrtsverbände Potsdam und Potsdam-Mittelmark.

„Unser erklärtes Ziel ist eine sozial gerechte Gesellschaft“, macht Angela Schweers vom Vorstand des Awo-Bezirksverbands Potsdam deutlich. „Durch die Erfahrungen in unserer täglichen Arbeit und unserem Wirkungsfeld als freier Wohlfahrtsverband und im Ergebnis zahlreicher von uns initiierter Fachforen und Aktionswochen, haben wir die Forderungen erarbeitet, die erfüllt sein müssen, um dieses Ziel zu erreichen.“

Mutige Mitstreiter gesucht

Um die einzelnen Forderungen an Projektbeispielen zu verdeutlichen und zu zeigen, wo mutige Mitstreiter und tatkräftige Unterstützer gebraucht werden, hat die Awo in den vergangenen Wochen zu neun Veranstaltungen und Aktionen in Potsdam, Brandenburg/Havel, Potsdam-Mittelmark und dem Havelland eingeladen.

„Vor Ort stand je eine Forderung im Mittelpunkt der Diskussion“, berichtet Angela Schweers. „Thematisiert wurden gesetzliche Grundlagen und Vorgaben, in deren Rahmen wir uns aktuell bewegen. Es sollte außerdem aufgezeigt werden, an welchen Hürden Vorhaben momentan scheitern oder welche Umstände Projekte erschweren.“

Der 1. Beigeordnete Christian Stein mit den Forderungskarten. Quelle: Awo

Es sei schade, dass, obwohl außer der Alternative für Deutschland (AfD) alle Parteien zum Termin in Bad Belzig eingeladen waren, nur Astrid Rabinowitsch ( Die Linke) und Christian Stein ( CDU) gekommen waren, resümiert Awo-Sprecherin Nicola Klusemann. „Aber wir denken, dass wir an dieser Stelle trotzdem ein wenig sensibilisieren konnten. Es wurde uns auch versprochen, dass die Ständer mit den Forderungskarten so platziert werden, dass man sie stets im Blick hat.“

Die neun Forderungen lauten: den ländlichen Raum stärken, Schulgesundheitsfachkräfte einführen, Armut überwinden, Geflüchtete integrieren, Qualität und Quantität für Kitas, Schulen und Jugendeinrichtungen ausbauen, Inklusion – Ja, aber richtig, das Subsidiaritätsprinzip erhalten und stärken, sozialen Wohnungsbau fördern und Wohnungslosigkeit verhindern.

Das Versprechen lautete, diesen Baum so zu platzieren, dass er stets im Blick behalten werden kann – auch nach der Wahl. Quelle: Joachim Wilisch

Entwickelt hat die Idee zu „1 Ziel, 9 Forderungen“ die Awo, die Liga der freien Wohlfahrtsverbände – mit beispielsweise Caritas, Diakonie und Der Paritätische – hat sich dem angeschlossen. „Alle gemeinsam wollen zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen, dem Landkreis und den sozialen Trägern wichtig ist“, sagt Nicola Klusemann.

Von Josephine Mühln