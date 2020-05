Azubi-Projekt: Für mehr Hygiene in den Bussen

Bad Belzig

Mit dem Lappen in der Hand kämpfen sich Matti Heinke und Leon Eilert durch die Busse in Bad Belzig. Die beiden Azubis bei Regiobus Potsdam-Mittelmark lassen keine Ecken aus. Sie desinfizieren an diesen Tagen alle 150 Fahrzeuge des Verkehrsbetriebes.

Sie wollen die Fahrgäste und Mitarbeiter bestmöglich vor dem Coronavirus schützen. Dabei nutzen sie ein neues hoch-effektives Mittel. Es nennt sich Dyphox und stammt aus Regensburg.

Anzeige

Leon Eilert und Matti Heinke schwingen die Lappen - sie desinfizieren die Busse mit einem neuen Mittel aus Aktivsauerstoff. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Weitere MAZ+ Artikel

Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig schwärmt von dem Spray. „Einmal aufgetragen hält es bis zu zwölf Monate. Das belegen mehrere Gutachten“, erzählt der Leiter des kreisweiten Verkehrsbetriebes.

Zusätzliche, aufwendige und zeit-intensive Reinigungen im Zuge der Corona-Pandemie wären demnach nicht mehr erforderlich. Dyphox reiche voll und ganz aus, um die Hygieneregeln seitens des Betriebes langfristig einzuhalten und die Busse einsatzbereit zu halten.

Aktivsauerstoff für Menschen ungefährlich

Möglich macht das eine Basis aus Aktivsauerstoff mit einer anti-mikrobiellen und antiviralen Wirkung. „Das Mittel ist kein Biozid und für den Menschen ungefährlich. Es ist wie ein Lack, der unter Einfluss von Licht als trockene Schicht freigesetzt wird“, erklärt Hans-Jürgen Hennig weiter.

Regiobus in Potsdam-Mittelmark sei das dritte Unternehmen in ganz Deutschland und das erste in Brandenburg, das diese Technik anwendet. Der Verkehrsbetrieb sieht sich selbst als Vorreiter für eine bessere Hygiene in den Bussen.

Leon Eilert und Matti Heinke schwingen die Lappen - sie desinfizieren die Busse mit einem neuen Mittel aus Aktivsauerstoff. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Gerade jetzt ist es auch Sicht von Hans-Jürgen Hennig wichtig, Mut zur Innovation zu zeigen. „Wir wollen ein wichtiges Zeichen setzen und trotz der Corona-Pandemie zum Mitfahren anregen. Bei uns ist man sicher“, verspricht der Regiobus-Geschäftsführer.

Mit dem Thema Hygiene haben sich die Auszubildenden des ersten Lehrjahres intensiv auseinandergesetzt. Für sie fällt aufgrund der Corona-Verordnung die reguläre Schule aus. Daraufhin startete sie ihr eigenes Projekt.

Unterschied kann man fühlen

Zu den Aufgaben der Azubis gehört neben dem richtigen Ablauf auch der Arbeitsschutz und die Busplanung. Bei dem Auftragen des Mittels gibt es mehrere Arbeitsschritte: „Zunächst reinigen wir die Flächen mit einem Mikrofasertuch. Danach werden sie mit Dyphox versiegelt“, erzählt Matti Heinke. Man könne den Unterschied sogar fühlen.

Noch arbeiten sie am Standort in Bad Belzig zu zweit. Schon in dieser Woche soll sie noch ein weiterer Trupp bei der Arbeit unterstützen. Zusammen mit Teams der anderen vier Betriebshöfen stellen sie sich der Herausforderung. Bis Mitte Juni sollen alle Busse der Regiobus mit Dyphox ausgestattet sein.

Leon Eilert und Matti Heinke schwingen die Lappen - sie desinfizieren die Busse mit einem neuen Mittel aus Aktivsauerstoff. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für einen Bus brauchen die Azubis, je nach Größe und Art, etwa eine Stunde. Im Anschluss sind die Busse vor Viren, Bakterien, Pilze und sogar multiresistenten Keime sicher und können wieder auf die Straßen, verspricht der Hersteller.

Das neue Mittel ersetze aber nicht die Grundreinigung, wie Leon Eilert sagt. „Und ist der Lack einmal ab, können wir ihn jederzeit mit einer neuen Schicht erneuern.“

Nichts Vergleichbares auf dem Markt

Aus Sicht von Hans-Jürgen Hennig ist das eine Branchenlösung, die schützt und gleichzeitig keine Materialien angreift. „Ich habe auf dem Markt nichts vergleichbares gefunden“, so der Regiobus-Chef. Erfahrungswerte gibt es bislang aber nur sehr wenige. Die möchte Hennig jetzt selbst sammeln und ist schon ganz gespannt, wie das ankommt.

„Selbstverständlich habe ich mich zuvor erkundigt und mit den Kollegen in Tübingen in Verbindung gesetzt, die Dyphox bereits nutzen.“ Er wolle bei einem gutem Ergebnis in seinem Unternehmen das Mittel auf jedem Fall auch weiterempfehlen.

Von Marcus J. Pfeiffer