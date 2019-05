Bad Belzig

Kraftfahrer müssen sich auf ein neues Nadelöhr vor den Toren von bad Belzig einstellen. Denn von Montag an wird die B 102-Ortsumgehung zwischen Brücker Landstraße und dem Abzweig nach Kranepuhl repariert.

Wegen der hohen Verkehrsbelastung soll die Deckschicht erneuert werden. Das kündigt der Landesbetrieb Straßenwesen an.

Die Firma Matthäi will diese Arbeiten bei einer halbseitigen Sperrung der Piste bis zum 29. Mai erledigt haben, heißt in der Meldung weiter. Solange wird der Verkehr per Ampel an der Baustelle vorbei geleitet.

Von MAZ