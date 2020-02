Brück

Der Ausbau der B 246 in Gömnigk geht offenbar planmäßig voran. Am Wochenende kann der Ort –dank Ampelregelung an der Baustelle – noch von Kraftfahrzeugen passiert werden. Von Montag an bleibt die Durchfahrt dann komplett gesperrt. Darauf hat der Landesbetrieb Straßenwesen nochmals aufmerksam gemacht.

Kraftfahrer sind nunmehr aufgefordert von Brück auf der L 85 nach Treuenbrietzen und dann auf der B 102 via Niemegk nach Bad Belzig zu fahren oder die Autobahn 9 zu nutzen. Voraussichtlich im September 2021 werden Eurovia VBU und die heimische Zerbe-Tiefbau-GmbH mit dem Straßen- und Kanalbau fertig sein.

Von René Gaffron