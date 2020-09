B102/Preußnitz

Ein 79 Jahre alter Pkw-Fahrer ist am Mittwoch auf der Bundesstraße 102 mit einem Auto kollidiert. Der Senior kam gegen 14.45 Uhr aus Richtung Kranepuhl gefahren und wollte auf die Bundesstraße auffahren. Dabei hat er offenbar einen heranfahrenden Pkw übersehen und missachtete die Vorfahrt.

Verursacher steht unter Alkohol

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten einen Alkoholkonsum des 79-Jährigen. Ein erster Test hatte das bestätigt – mehr als 0,9 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an und schrieben eine Anzeige gegen den Unfallverursacher.

Feuerwehr im Einsatz

Er und der andere 40 Jahre alte Pkw-Fahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. An ihren Fahrzeugen entstand ein ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr aus Bad Belzig, die ebenso zum Einsatz kam, schob die Pkw an den Fahrbahnrand, um die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigeben zu können.

