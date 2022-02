Bad Belzig

„Wichtig ist, dass etwas passiert“, sagt Wam Kat und zündet am Gedenkstein im ehemaligen KZ-Außenlager Roederhof im Grünen Grund eine Kerze an. Es ist keine rote Kerze und keine weiße, wie sie in den vergangenen Wochen vielfach in den sogenannten Corona-Demonstrationen getragen wurden, sondern ein Licht in den Farben des Regenbogens.

Es ist ein Zeichen für Frieden, Toleranz und Akzeptanz, dass der Vorsitzende des Vereins „Belziger Forum“, der auch das Infocafé „Der Winkel“ betreibt, mit seiner Regenbogenkerze setzt. Die frischen Blumen, die vor dem Gedenkstein liegen, deuten an, dass vor ihm bereits andere Menschen am Aktionstag „Brandenburg zeigt Haltung! Gegen Rechtsextremismus – Für Solidarität und Zusammenhalt“ Haltung gezeigt haben.

Eine Kerze in Regenbogenfarben vor dem Gedenkstein im ehemaligen KZ-Außenlager Roederhof im Grünen Grund. Quelle: Bärbel Kraemer

An 20 Orten im Land Brandenburg war dazu aufgerufen worden, Zeichen gegen zunehmend rechtsextreme, verschwörungsideologische und antidemokratische Stimmungsmache bei den sogenannten Corona-Demonstrationen zu setzen. Bedingt durch das Sturmgeschehen mussten an einigen Orten die Veranstaltungen jedoch kurzfristig abgesagt werden.

Aktionstag zum Gedenken in Bad Belzig

Anders in Bad Belzig, wo an vier verschiedenen Gedenkorten und zu vier verschiedenen Terminen eingeladen worden war. Hier war die Teilnahme am Aktionstag jedoch nur bedingt ein Kontra auf die „Spaziergänge mit Kerzen“, die jeden Sonntag in der Altstadt stattfinden.

Wam Kat erklärt, dass den Organisatoren der Spaziergänge vielmehr klar gemacht werden soll, „dass wir nicht in einer Diktatur leben, in der Widerstand lebensgefährlich ist“. Darum war es das Anliegen, jene zu ehren, die wegen ihrer humanistischen Überzeugungen umgebracht und Opfer von Hassverbrechen wurden.

In Bad Belzig wird Gedenkkultur gepflegt

Mit Blick auf den kleinen Kreis derer, die sich am Sonnabend auf dem Gertraudenfriedhof und am Sonntag im Grünen Grund eingefunden hatten, sagte er: „Es geht nicht um die Menge an Menschen, die man mobilisiert, sondern um die Intensität des Gedenkens.“

Olaf Präger, zugleich Stadtverordneter der Linken, sagte, dass der Aktionstag wichtiger denn je sei – mit Blick auf die Geschichte der Stadt in der Vergangenheit und in der Gegenwart. „Auch bei uns gibt es Rechtsextremismus. Es ist wichtig, dass auch an Vorkommnisse erinnert wird, die nach 1945 passiert sind. Wir brauchen unbedingt eine Gedenkkultur dahin“, betonte er.

Erinnerungsorte in Bad Belzig 1963 fasste die Stadt Belzig den Beschluss, Gedenksteine im ehemaligen KZ-Außenlager Roederhof im Grünen Grund und auf dem Gertraudenfriedhof zu errichten. 1965 wurden die Gedenkorte eingeweiht. Die jetzt durch den Sturm zu Fall gebrauchten Fichten, die den Gedenkstein umsäumten, wurden damals gepflanzt.

Ein Opfer rechtsextremistischer Gewalt ist Belaid Baylal. Er war am 8. Mai 1993 in einer Belziger Gaststätte zusammengeschlagen worden und starb 2000 an den Spätfolgen des Übergriffs. Weshalb am Montag an der Gedenkstätte für die Opfer rechter Gewalt und des Faschismus an der alten Post in der Lübnitzer Straße Blumen niedergelegt wurden. Ihren Abschluss findet die Aktion am Dienstag, 22. Februar, um 14 Uhr am Gedenkstein für die Geschwister Scholl vor der gleichnamigen Grundschule am Weitzgrunder Weg.

Überschattet war das Gedenken am Mahnmal im ehemaligen KZ-Außenlager Roederhof im Grünen Grund durch die Sturmereignisse der vergangenen Tage. Bereits in der Nacht zum Freitag hatte der Sturm Ylenia dort gewütet.

Zur Galerie Rund um den Gedenkstein für das ehemalige KZ-Außenlager Roederhof wurde Bäume von Sturmböen entwurzelt.

„Ich bekam am Freitag Vormittag einen Anruf von Spaziergängern“, berichtet Inge Richter, die Vorsitzende des Förderkreises Roederhof. Als sie vor Ort eintraf, waren Mitarbeiter des städtischen Bauhofes bereits damit beschäftigt, vom Wind umgestürzte und nicht mehr standfeste Bäume so zu beräumen, dass sie keine Gefahr mehr darstellten.

„Ich muss dem Team großen Dank aussprechen. Sie haben sehr umsichtig gearbeitet. Die beiden umgestürzten Bäume sind unmittelbar neben der Informationstafel zu Boden gegangen, ohne diese zu beschädigen. Der Gedenkstein hat durch ihr umsichtiges Handeln auch keinen Schaden genommen. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, sagt sie. Dennoch bot sich den Anwesenden ein Bild der Zerstörung.

Nachdem das traditionelle Gedenken am 3. Mai im Grünen Grund in den zurückliegenden zwei Jahren aufgrund der Corona Pandemie ausfallen musste, hofft Inge Richter, dass die Anlage bis dahin soweit aufgeräumt ist, dass die Gedenkveranstaltung dort stattfinden kann. Neben dem Bruchholz dass abgefahren werden muss, sind Stubben zu roden und eine Neuanpflanzung zu planen.

