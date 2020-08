Bad Belzig

Die neue Küche im Stadtteiltreff „Klinke 1“ in Bad Belzig wird dem ersten Belastungstest unterzogen. Denn die Sozialarbeiter der Arbeiterwohlfahrt sind dort zu Gast. Familientreff mit Pizza backen – und essen –steht auf dem Plan für Mittwoch, 14 bis 16.30 Uhr. Am Donnerstag, 15 bis 17 Uhr, ist der Kinderförderverein Wir an gleicher Stelle zu Gast. Kreatives aus Blüten wird dann gebastelt.

Im „Trollberg“-Treff Bad Belzig ist Donnerstag, 13.30 Uhr, das Erzählcafé für Senioren angesetzt. Gedächtnistraining inklusive. Freitag, 9.30 bis 11 Uhr, werden Kinder bis drei Jahre mit ihren Eltern dort zum Krabbeltreff erwartet.

Anzeige

Das Familienzentrum lädt alle 14 Tage zum Schwangerentreff. Der Austausch der werdenden Mütter mit Hebamme Mara Ebinger findet Mittwoch, 10 Uhr, in der Begegnungsstätte am Goetheplatz statt. Bereits am Dienstag, 14 Uhr, kann der Nachwuchs auf der Skateranlage im Flämingstadion unter Anleitung üben.

Weitere MAZ+ Artikel

Nähen mit Anita Haase am Mttwoch, 18.30 bis 21 Uhr oder mit Mara Kroll am Donnerstag, 16 Uhr, sind die regelmäßigen Angebote im Familienzentrum Niemegk Außerdem können sich Interessierte für das Upcycling anmelden. In Regie von Margit Wolfinger wird gezeigt, wie Altpapier, -stoffe und Kaffeetüten neu verwartet werden.

Von René Gaffron