Die Fünft- und Sechstklässler der Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig können sich über ein Graffiti- und Hip-Hop-Projekt freuen. Möglicht macht das die „Town & Country“ Stiftung. Der Förderverein hatte sich an der Ausschreibung beteiligt und das mit Erfolg. Die Schule kann sich über eine Zuwendung in Höhe von 1000 Euro freuen.

Zusammenhalt in der Schule

Botschafterin Christel Kohl würdigte, stellvertretend für die Stiftung, das unermüdliche Engagement aller Mitglieder des Schulfördervereins: „Schon meine Tochter ist hier in die Grundschule gegangen. So konnte ich schon vor Jahren miterleben, wie engagiert sich die Mütter und Väter im Verein für den Zusammenhalt und das gegenseitige Kennenlernen der Kinder in dieser Schule einsetzen.“

Über die „Town & Country“ Stiftung Gabriele und Jürgen Dawo gründeten 2009 die „Town & Country“ Stiftung. Sie hatten es sich zunächst als Ziel gesetzt, unverschuldet in Not geratenen Bauherren und deren Familien zu helfen. Schon nach kurzer Zeit haben die Initiatoren die Stiftungstätigkeit durch den jährlich verliehenen Stiftungspreis erweitert, der gemeinnützige Einrichtungen unterstützt, die sich für sozial benachteiligte, kranke oder behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. In diesem Rahmen werden bundesweit 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert.

Die Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig zählt seit drei Jahren zu den „Schulen für gemeinsames Lernen“. Das Schulkonzept sieht vor, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam in einer Klasse unterrichtet werden. Und die Grundschule setzt ihr Konzept nicht nur im Unterricht, sondern im gesamten Schulalltag um.

Schulleben abwechslungsreich gestalten

Der Schulförderverein engagiert sich vielfältig für die Kinder mit und ohne körperliche Einschränkungen. Ziel ist es unter anderem, die musische und künstlerische Erziehung zu fördern und das ganzheitliche Lernen in der Gruppen zu unterstützen. „Uns liegt es sehr am Herzen, das Schulleben abwechslungsreich zu gestalten. Daher ist die Freude riesig mit dem Geld weitere Projekte umsetzen zu können“, sagt Vorsitzende Anke Weltzien.

Die Mitglieder des Schulfördervereins freuen sich über die Zuwendung von 1000 Euro der "Towns & Country" Stiftung. Quelle: Town & Country Stiftung

In Zusammenarbeit mit der Schule und dem Hort organisieren die Mitglieder des Fördervereins verschiedene Veranstaltungen und Feste für die Kinder und ihre Familien. Dazu zählt auch das bewährte „Streetsoccerturnier“, das bereits seit über zehn Jahren ein Highlight für die Schüler der Grundschule ist. In diesem Jahr musste es leider den besonderen Umständen weichen.

Song komponieren und aufnehmen

Als Ersatz dafür soll voraussichtlich im Herbst ein Graffiti- und Hip-Hop-Projekt stattfinden. Dafür kommen Experten in ihrem Fach an die Schule nach Bad Belzig. „Mit professionellen Hip-Hopern aus Frankfurt wollen wir einen eigenen Song komponieren und aufnehmen. Mit Graffitis soll der Streetsoccerplatz verschönert werden“, beschreibt Anke Weltzien die anstehende Projektidee.

