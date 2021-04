„Bad Belzig 2.0“ nutzt Messengerdienst Telegram für mehr Reichweite

Bad Belzig

Die größte Facebook-Gruppe im Hohen Fläming „Bad Belzig 2.0“ geht neue Informationswege. So ist vor Kurzem ein Telegram-Kanal entstanden. Noch ist die Gruppe in ihrer Mitgliederzahl im oberen zweistelligen Bereich. Blickt man auf andere Telegram-Gruppen der Region, lässt sich allerdings auch fragwürdige Gesellschaft finden.

Ein Post reiht sich an den nächsten, die Inhalte stellen aktuelle Nachrichten einschlägiger Medien in Frage und das nicht erst seit der Corona-Pandemie, in der Meinungen rund um das Thema nicht differenzierter sein könnten. Ob in der Telegram-Gruppe „Treuenbrietzen (wacht auf)“ sich nun Widerstand formiert, ist fraglich, denn die Nutzergruppe ist klein und bewegt sich bei kaum mehr als einem Dutzend. Aber wie viele lesen mit? Das geht auch, ohne Teil der Gruppe zu sein.

Alternative zu sozialen Medien

Für „Bad Belzig 2.0“-Administrator Paul Lips, der die Facebook-Gruppe gründete und nun auch auf Telegram ausgeweitet hat, stand lediglich die Erweiterung der Zielgruppe im Fokus. Die Inhalte, welche sich mit jenen in den sozialen Medien decken, sollen an Reichweite zulegen und auch Bad Belziger erreichen, die nicht bei Facebook zugegen sind.

Die Facebook-Gruppe Bad Belzig 2.0 ist jetzt auch beim Messenger-Dienst Telegram aktiv. Quelle: Screenshot

Gerade, wo Whatsapp als weiteres Zweigmedium von Facebook und damit verbundenem Datenschutz in der Kritik steht, könnte Telegram eine Alternative sein, um regionale Information besser zu verteilen. Ob die Zahl der Gruppenmitglieder ähnlich wächst, wie auf Facebook, wird abzuwarten sein. Vielleicht verlagert sich aber auch nur der Kern in einen anderen Nachrichtendienst. Wer die Telegram-Gruppe nutzen möchte findet sie unter @belziger_stadtgespraesch oder t.me/belziger_stadtgespraesch.

Von Natalie Preißler