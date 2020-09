Bad Belzig

Ein Kind aus der Geschwister-Scholl-Grundschule Bad Belzig ist mit dem Coronavirus infiziert. Es war bereits in der vergangenen Woche wegen Krankheit nicht zum Unterricht erschienen. Die Eltern haben die Schulleitung am Montag über den positiven Test-Befund in Kenntnis gesetzt.

In der Folge wurde für 22 Jungen und Mädchen der Klasse sofort die häusliche Quarantäne angeordnet. Das gilt auch für drei Lehrer. Außerdem darf der Nachwuchs den Hort in dieser Zeit nicht besuchen. Mindestens eine Erzieherin muss ebenfalls der Betreuungsstätte fernbleiben. Ob vier weitere Mitarbeiter als enge Kontaktperson eingestuft werden, wird noch überprüft. Das hat die Stadt Bad Belzig der MAZ bestätigt.

Belehrungen in der Schule aufgefrischt

„Wir versuchen, das Fehlen der drei Kollegen bestmöglich zu stemmen“, sagt Ines Michaelis auf Anfrage. Die Direktorin hofft, dass es bei dem Einzelfall bleibt. In der Bildungsstätte seien nochmals die Hygiene-Vorkehrungen überprüft und -Belehrungen wiederholt worden, berichtet sie. „Die Familien sind laut Absprache auf die Situation eingestellt“, so die Schulleiterin. Da für die Schüler der flexiblen Eingangsphase kein digitaler Ersatz anzubieten ist, sollen Aufgaben aus dem Notfall-Hefter gelöst werden.

Auf jeden Fall wird vorübergehend darauf verzichtet, Horterzieher in andere städtische Einrichtungen umzusetzen. Sie wurden zuletzt des öfteren als Verstärkung in die Tagesstätte „ Tausendfüßler“ abgeordnet. Sie verzeichnet anhaltend viele Krankmeldungen – temporär sogar mehr als ein Drittel der 39 Pädagogen. „Die neuen Bedingungen stellen uns vor eine neue Herausforderung“, konstatiert Bürgermeister Roland Leisegang.

