Bad Belzig

Bei einer Verkehrskontrolle hat die Bad Belziger Polizei am Mittwochmorgen einen 24-Jährigen ohne Führerschein am Steuer erwischt. Der Fahrer eines Pkw Daimler-Chrysler war in eine Kontrolle in der Erich-Weinert-Straße geraten. Dabei stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Die Polizei verbot ihm weiterzufahren und erstattete Anzeige.

Von MAzonline