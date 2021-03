Bad Belzig: Albert-Baur-Halle wird zum Corona-Testzentrum

Bad Belzig

Ab Dienstag besteht in Bad Belzig die Möglichkeit, sich zu den Öffnungszeiten auch in der Albert-Baur-Halle kostenfrei auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen.

Einfach vorbeikommen, ganz ohne Anmeldung: Das verspricht die Stadt Bad Belzig jenen, die einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen wollen. Dabei haben sollte man ein Ausweisdokument, die FFP2- oder OP-Maske sowie ein Zeitfenster von 30 Minuten vorhalten.

Die Teststelle ist in Zusammenarbeit mit dem DRK Kreisverband Potsdam/Zauch Belzigerrichtet worden. Getestet werden soll Montag bis Freitag zwischen 7 und 12 Uhr, dienstags und donnerstags zwischen 15 und 18 Uhr und samstags zwischen 8 und 12 Uhr. Allerdings wird an Feiertagen nicht geöffnet.

Die dringende Bitte der Verantwortlichen: Es sollen nur Personen zum Test kommen, die sich gesund fühlt und keinerlei Covid 19-Symptome aufweisen. Nach der Möglichkeit, sich im Bürgerbüro der SPD in Bad Belzig testen zu lassen, geht damit die zweite Teststelle in der Kurstadt an den Start.

Von Natalie Preißler