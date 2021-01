Bad Belzig: Annie-May Rex ist die Neue im Infocafé „Der Winkel“

Bad Belzig

29 Jahre alt, kleine Weltenbummlerin, zweifache Mama und Rückkehrerin in die Heimat: Annie-May Rex ist die neue Koordinatorin für interkulturelle Arbeit für den Verein Belziger Forum. „Ich möchte durch Aufklärung und kulturelle Events den Willkommensgeist der Bürger- und Bürgerinnen unseres Landkreises stärken und mitgestalten“, kündigte Rex auf den Facebook-Seiten des Infocafés „Der Winkel“ an.

Mit der jungen Frau gehört zum Team nun eine, die nach ihrem Abitur am Bad Belziger Fläming-Gymnasium die Zeit nutzte, um über den Tellerrand zu schauen und ihre ganz eigenen Erfahrungen zu machen. Unter anderem war Rex für ein Freiwilligenjahr in Südafrika und Thailand unterwegs, studierte dann Afrikawissenschaften in Leipzig und lebte anschließend drei Jahre in Kapstadt. Sie wünscht sich unter anderem, dass die allgemeine Wahrnehmung der Zugewanderten im Alltag gestärkt und eine erleichterte Inklusion und Teilhabe am Leben in Potsdam-Mittelmark möglich wird.

„Ich trete in große Fußstapfen und freue mich darauf, bereits entstandene Konzepte weiterzuführen und darüber hinaus neue Projekte umzusetzen, die für mehr Vielfalt und Akzeptanz stehen und sich gegen rassistische und rechtsextreme Ansichten stellen“, so ihr Anspruch und Ausblick auf ihre künftige berufliche Beschäftigung.

Vorgänger Benjamin Stamer hatte im Sommer nach 15 Jahren seinen Posten in der Begegnungsstätte auf der Straße der Einheit in Bad Belzig abgegeben. Dabei übte er Kritik an der seiner Einschätzung nach unzureichenden Integrationspolitik von Landkreis Potsdam-Mittelmark und Stadt Bad Belzig.

Von Natalie Preißler