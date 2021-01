Bad Belzig: Aufruf zur Namenssuche für Alte Schule findet viel Zuspruch

Bad Belzig

Das Soziokulturelle Zentrum wird den Stadtverordneten erneut Kopfzerbrechen bereiten. Dieses Mal nicht wegen Plan-Änderungen oder Kostensteigerungen beim Um- und Ausbau des historischen Gemäuers am Busbahnhof. Es wird gerade als Kultur- und Begegnungsstätte hergerichtet.

Vielmehr besteht die Qual der Wahl eines passenden Namens für die Zukunft. Das Rathaus Bad Belzig hatte die Einwohner aufgerufen, Ideen bis 31. Dezember 2020 zu unterbreiten. Die Resonanz war erheblich: 37 Personen und Familien haben 61 Vorschläge eingereicht. Das berichtet Frank Friedrich als Projektkoordinator in der Verwaltung.

Anzeige

Beteiligung auch digital

Hinzu kommen zwei Empfehlungen aus den beiden Bad Belziger Facebook-Gruppen. Auch dort gab es insgesamt mehr als ein Dutzend Ideen, über die abgestimmt werden konnte. Mehrere hundert Nutzer haben sich an dem Richtung weisenden Votum beteiligt, so dass von dem sozialen Netzwerk zwei Vorschläge nun eingereicht werden, erklärt Florian Görner. Er hat den Meinungsbildungsprozess online betreut.

Florian Görner moderiert Meinungsbildung in Facebook-Foren. Quelle: privat

Mit Abstand vorn liegt demnach: Geschwister-Scholl-Kulturhaus; allgemein wegen der Verdienste der Geschwister Scholl und weil viele Bad Belziger in dem Gebäude gelernt haben, als es die Geschwister-Scholl-Schule beherbergte. Sollte es wegen der Unterscheidung zur jetzigen Grundschule mit dem Namen am Weitzgrunder Weg nötig sein, wird der Name „Alte Schule“ alternativ ins Rennen geschickt.

Alle Vorschläge werden jetzt an Parlamentschef Ingo Kampf ( SPD) überreicht. Er und seine Mitstreiter werden darüber beraten und beschließen, bestätigt die Verwaltung auf MAZ-Anfrage.

Von René Gaffron