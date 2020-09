Bad Belzig

Der Tourismus im Fläming boomt: Die Landschaft, Kultur und Geschichte in Berlins direkter Nachbarschaft zieht immer mehr Reisewillige an, berichtet Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des hiesigen Tourismusverbands, im Gespräch mit der MAZ. „Aus dem Tagestourismus entwickeln sich immer häufiger längere Aufenthalte.“ Einen großen Anteil daran hätten vor allem die „Flämingbotschafter“, die ihre Heimat mit Fotos in den sozialen Netzwerken nach außen hin transportieren würden.

Bezug zur Region – lokale Kenner

Das Projekt ist aus Sicht von Daniel Sebastian Menzel ein voller Erfolg. Vor drei Jahren hatte es der Tourismusverband ins Leben gerufen. Hinter dem Schlagwort „Flämingbotschafter“ stecken rund zwölf fotoaffine Menschen, die selbst im Fläming wohnen oder von hier stammen. Als Einwohner haben sie einen starken Bezug zur Region und gelten damit als lokale Kenner. Durch die ansprechenden Fotos, vor allem auf Instagram, geben sie Tipps für Ausflüge und inspirieren damit zu Trips in ihre direkte Nachbarschaft.

Anzeige

Die „Flämingbotschafter“ haben ihre erste eigene Ausstellung abseits des Internets eröffnet. In der Steintherme Bad Belzig zeigen sie Orte, die früher militärisch und heute touristisch genutzt werden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Weitere MAZ+ Artikel

Regelmäßig veröffentlichen die „Flämingbotschafter“ auf ihren Kanälen Fotos aus dem Fläming. Daraus entstand jetzt ihre erste eigene Ausstellung, auch abseits des Internets. In der Steintherme in Bad Belzig sind seit Freitag 24 Ausstellungstafeln zum Thema „Früher Sperrzone – heute Ausflugsziel“ zu sehen. Die Fotoausstellung ist Teil des diesjährigen Themenjahres von Kulturland Brandenburg und zeigt Orte im Fläming, die die Geschichte der Konversion erlebbar machen.

Premiere für die „Flämingbotschafter“

Alle Orte weisen mindestens zwei Gemeinsamkeiten auf: Sie wurden früher militärisch genutzt und sind heute – mal mehr, mal weniger – touristisch erschlossen. Für den Tourismusverband ist diese Fotoausstellung eine spannende Premiere: Zum ersten Mal werden die Instagram-Fotos in solch einem Rahmen gezeigt. „Das ist für uns eine ganz neue Herangehensweise mit dem Ziel, die Orte bekannter zu machen und anzuregen, sie zu besuchen“, so Daniel Sebastian Menzel.

Daniel Sebastian Menzel, Geschäftsführer des Tourismusverbands Fläming. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Ehemalige Truppenübungsplätze, einstige Landesgrenzen, eine an der Oberfläche gesprengte Bunkerstadt: In der Reiseregion Fläming gibt es viele Plätze, an denen sich Besucher auf die Spuren der Geschichte begeben können. Mancherorts reicht diese Historie wenige Jahrzehnte, anderenorts bis in die Kaiserzeit zurück. Heute sind die ehemaligen militärisch genutzten Flächen in unterschiedlichem Grad wieder erschlossen und für Besucher geöffnet.

Das Spektrum der Orte ist groß

Das Spektrum der touristischen Nutzung ist dabei groß: Es reicht von bereits sehr gut zugänglichen Räumen wie den Beelitzer Heilstätten mit dem dortigen Baumkronenpfad oder der Bücher- und Bunkerstadt in Wünsdorf-Waldstadt bis hin zu weniger bekannten und nur eingeschränkt für Besucher zugänglichen Plätzen, wie zum Beispiel der ehemaligen Heeresversuchsanstalt Kummersdorf. Gäste und Einwohner der Reiseregion Fläming entdecken an diesen Orten Szenen, die häufig in einem starken Kontrast zur Geschichte stehen.

Die „Flämingbotschafter“ haben ihre erste eigene Ausstellung abseits des Internets eröffnet. In der Steintherme Bad Belzig zeigen sie Orte, die früher militärisch und heute touristisch genutzt werden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Für die „Flämingbotschafter“ ist diese Ausstellung eine Anerkennung ihrer Arbeit. In den letzten drei Jahren haben sie den Tourismusverband abseits ihrer kreativen Arbeit schon bei Messen und gemeinsamen Events beigestanden. „Kaum einer kann den Fläming so nah und authentisch bekannter machen als sie“, lobt Daniel Sebastian Menzel. Die „Flämingbotschafter“ sind für seine Arbeit ein „wichtiges Puzzle-Stück“ der gesamten Reiseregion.

Weitere Standorte geplant

Die Fotoausstellung in der Steintherme ist zu den regulären Öffnungszeiten des Bades noch bis zum 2. November zu besichtigen. Der Eintritt dazu ist frei. Im Anschluss wird sie vom 4. November bis 2. Dezember im Wildgehege Glauer Tal und darauf vom 4. Dezember bis 15. Januar im Kulturquartier Mönchenkloster in Jüterbog zu sehen sein. Darüberhinaus kann die Ausstellung auch digital unter www.flaeming-ausstellung.de sowie unter dem Hashtag „#flämingausstellung“ bei Instagram online angesehen werden.

Von Marcus J. Pfeiffer