Bad Belzig

Das Krankenhaus Bad Belzig erweitert seine Kapazitäten zur Behandlung von Covid-positiven Patienten. Dafür muss das Angebot an anderer Stelle reduziert werden. Das geht aus einer Information des Klinikums Ernst von Bergmann in Bad Belzig hervor.

Am hiesigen Standort standen bislang 16 Betten für den Zweck zur Verfügung. Deren Zahl wird aufgrund der aktuellen Entwicklung in den nächsten Tagen auf insgesamt 38 aufgestockt. Das sind mehr als zur ersten Welle der Pandemie im Frühjahr. Damals wurden 30 Plätze reserviert; praktisch allerdings nicht in Anspruch genommen.

Mehr Akutpatienten aus der Region

Das stellt sich diesmal anders dar: Im November und Dezember wurden bereits 23 Covid-Patienten aus der Region in der Klinik Bad Belzig behandelt. Überwiegend wurden sie aus anderen Kliniken übernommen, die bereits Versorgungsengpässe haben. Zunehmend werden aber auch Akutpatienten von Zuhause oder aus Pflegeeinrichtungen über die zentrale Koordinierungsstelle des VCC (Versorgungs-Cluster Corona Westbrandenburg) zur Behandlung zugewiesen.

„Der Bedarf nimm rasant zu“ bestätigt die kaufmännische Geschäftsführerin Katrin Eberhardt. Demnach gibt es sechs Behandlungsplätze für die intensivmedizinische Versorgung schwerst erkrankter Covid-Patienten. Fünf davon waren am vergangenen Wochenende belegt.

Interne Umstrukturierungen

„Durch die weiter ansteigenden Infektionszahlen im Land Brandenburg wird die vorbereitete Erweiterung nötig“, resümiert die Geschäftsführerin. Dem wird schrittweise Rechnung getragen. Für den Ausbau der Versorgung seien interne Umstrukturierungen notwendig gewesen. Planbare stationäre und ambulante Operationen sind ebenso wie andere planbare Behandlungen und Eingriffe verschoben.

„Um die hochbetagten Patienten bestmöglich zu schützen, wird ferner die Geriatrische Versorgung derzeit ausgesetzt“, heißt es weiter. Sowohl die Station als auch die Tagesklinik der Geriatrie bleiben demzufolge vorerst geschlossen. Die umfassende altersmedizinische Komplexbehandlung wäre jetzt womöglich eher ein Risiko. Ohnehin ist die 50-Betten-Abteilung zum Jahresende in der Regel nicht so stark ausgelastet.

Personal wird umgesetzt

Positiver Nebeneffekt. Das Personal kann auf der neuen Covid-Station eingesetzt werden. Allein schon wegen der aufwendigen Hygiene-Prävention braucht es dort mehr Pflegekräfte.

Katrin Eberhardt, kaufmännische Geschäftsführerin Ernst von Bergmann Klinikum Bad Belzig, hat eine Urlaubssperre für die Belegschaft verhängt. Quelle: René Gaffron

„Aktuell ist für alle Mitarbeiter des Hauses eine Urlaubssperre ausgesprochen“, erklärt Katrin Eberhardt. Gleichwohl appelliert sie an Jung und Alt:„Dringend notwendige Behandlungen, vor allem aber auch die Notfallversorgung über die Notaufnahme sollte weiterhin in Anspruch genommen werden, sie ist in der Klinik Bad Belzig auf jeden Fall weiter gewährleistet.“

Dynamische Lage im Blick

Im Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen reichen die regulär vorhandenen Infektions- bzw. Isolationszimmer der Lungenfachklinik aus. Auch im Intensivbereich.

Das hat Sprecherin Ina Tessnow bekräftigt. „Die Fachklinik steht nicht so in der ersten Reihe, versorgt jedoch trotzdem Corona-Patienten“, sagt sie auf MAZ-Nachfrage. Vielmehr gehe es darum, die anderen Häuser dann mit der Übernahme von Nicht-Covid-Patienten zu entlasten. „Die Lage entwickelt sich natürlich sehr dynamisch“, so die Mitarbeiterin.

Am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen gelten verschärfte Corona-Regeln. Quelle: Thomas Wachs

Die nächste große Bestandsaufnahme – mit Blick auf die Bewältigung der bevorstehenden Feiertage –sei für Dienstagvormittag geplant. Wie allerorten werden die Covid-Patienten und Verdachtsfälle entsprechend der Richtlinien zwingend separiert. „In der Lungenfachklinik gehört eine Reihe von Infektionszimmern zum Standard“, so Ina Tessnow.

Von René Gaffron