Bad Belzig

Martin Helmut Schieder (72) ist Mitbegründer der im Januar 2021 ins Leben gerufenen Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig. Der gelernte Bankkaufmann hat Wirtschaftskommunikation, Philosophie und Biologie studiert. Er arbeitete als Lehrer, Ausbilder Erzieher und Therapeut. Der Augsburger lebt seit 26 Jahren in Bad Belzig.

Die Bürgerinitiative (BI) hat zahlreiche Mitglieder. Anlass ihrer Bildung war die von der Stadtwerke Bad Belzig GmbH (SWBB) vorgenommene Erhöhung der Fernwärmepreise ab 1. Januar 2021. Neben vielen Bürgern protestierten auch Unternehmen, allen voran die von Steffen Tschiersch geleitete Wohnungsbaugenossenschaft 1919 Bad Belzig (WBG) und die städtische Wohnungsgesellschaft Bewog mit dem damaligen Geschäftsführer Udo Kunze, gegen die neuen Tarife.

Sitz der Wohnungsgesellschaft Bewog in Bad Belzig in der Erich-Weinert-Straße 21 im Stadtteil Klinkengrund. Quelle: Hermann M. Schröder

Die BI hat dann die Aufdeckung und jetzt beginnende politische und juristische Aufarbeitung des Skandals um die Insolvenz der kommunalen Stadtwerke Bad Belzig GmbH maßgeblich angeschoben. Die MAZ hat Martin Helmut Schieder zur aktuellen Situation befragt.

Hoffnung auf faire Preise für Fernwärme in Bad Belzig

Herr Schieder, Sie haben sich als Bürgerinitiative gegründet, um 2021 gegen die Fernwärmepreise zu protestieren, jetzt retten Sie Menschen in Bad Belzig vor dem sozialen Abstieg und dem Verlust ihrer wirtschaftlichen Existenz. Und sie haben die Aufarbeitung des Stadtwerkeskandals angeschoben. Hatten Sie damit gerechnet?

Martin Helmut Schieder: Nein. Die kleine Gruppe Runder Tisch Energie hatte sich zum Ziel gesetzt, faire Preise und faire Verträge zu bekommen. Und im Hintergrund war die Hoffnung auf ein faires Miteinander mit dem Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig, Hüseyin Evelek, und dem Bürgermeister von Rad Belzig, Roland Leisegang.

Was haben Sie aus Ihrer Sicht bisher erreicht?

Die Entwicklung vom letzten Jahr hat uns wie eine riesige Welle überrollt und in diesen auch coronabedingt schwierigen Zeiten haben wir versucht, handlungsfähig zu bleiben, um unser Anliegen von fairen Preisen und fairen Verträgen zum Erfolg zu führen. Leider mussten wir sehr schnell erkennen, dass es weder von Seiten des Bürgermeisters, noch von Seiten des Aufsichtsrates oder des Geschäftsführers überhaupt nur im Ansatz eine Bereitschaft gegeben hat, zu einem konstruktiven Miteinander zu kommen. Aus meiner Sicht lässt sich das sehr deutlich zeigen an dem seltsamen Satz des Bürgermeisters, dass die Veröffentlichung neuer Preise für die Fernwärme die bestehenden Verträge auslöschen würde.

Steffen Tschiersch ist Mitbegründer der Bürgerinitiative Runder Tisch Energie in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Wie bewerten Sie das bisherige Agieren von Bürgermeister Roland Leisegang und den Aufsichtsräten im Skandal um die Stadtwerke?

Schon beim ersten Gespräch im Dezember 2020 habe ich erlebt, dass der Bürgermeister sich jeder inhaltlichen Verständigung widersetzt hat und als Lösung des Problems den Klageweg empfahl.

Bürgermeister Roland Leisegang empfahl Bürgern von Bad Belzig eine Klage

Dabei muss man wissen, dass die Streitwerte damals im unteren dreistelligen Bereich waren, und eine Klage über mehrere Instanzen im Land Brandenburg mehrere Jahre in Anspruch genommen hätte. Dadurch wären Kosten entstanden, die den Streitwert bei weitem übertroffen hätten. Nach diesem Gespräch im Rathaus wurde mir klar, dass der Bürgermeister das Problem der Legalität in seiner Funktion als Hauptverwaltungsbeamter und Gesellschafter der Stadtwerke sehr individuell interpretiert hat.

Und wie sehen Sie die Situation jetzt?

Ich habe lange darüber nachgedacht und immer wieder versucht, in dem, was im letzten Jahr mit der Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH passiert ist, einen roten Faden zu finden. Mit einem gewissen Abstand zu den aktuellen Ereignissen habe ich den Eindruck, dass mindestens fünf rote Ampeln überfahren worden sind, um ein eindrückliches Bild zu bemühen. Ohne Führerschein und ohne Fahrpraxis.

Hausverbot für Prokuristin und Kontrolleurin der Stadtwerke Bad Belzig

Welche Ampeln sind das, um im Bild zu bleiben?

Die erste Ampel war der Vertrag für Herrn Evelek, der ohne Erfahrungen im operativen Geschäft eines kommunalen Unternehmens der Grundversorgung sofort ein Anfangsgehalt auf dem Niveau eines Staatssekretärs zugesprochen bekommen hat und eine Luxuslimousine mit 1000 Euro Leasingkosten im Monat. Die zweite Ampel war das Hausverbot für die Prokuristin Doreen Wassermann und das Ausscheiden von Frau Wassermann aus der Beteiligungsverwaltung. Die dritte Ampel war die mehr oder weniger stillschweigende Zustimmung zu spekulativen Geschäften auf dem Energiemarkt weit über den Jahresbedarf der Stadtwerke hinaus. Die vierte Ampel war das Versäumnis, rechtzeitig und zu angemessenen Preisen Strom und Gas zu kaufen für die Versorgung der Stadt. Hier stellt sich die Frage, ob schon zu diesem Zeitpunkt, also im September 2021, die Stadtwerke möglicherweise nicht mehr zahlungsfähig waren.

Wie meinen Sie das?

Hier geht es darum, warum es noch im Herbst 2021 weder einen Prokuristen noch einen Handlungsbevollmächtigten gegeben hat, der Gas und Strom kaufen durfte.

Fehlt noch die fünfte rote Ampel?

Die fünfte Ampel ist aus meiner Sicht der Wirtschaftsplan für die Insolvenz in Eigenverwaltung auf dem Rücken der Fernwärmekunden im Klinkengrund, die inzwischen rund fünf Euro für den Quadratmeter an Heizkosten pro Monat bezahlen müssen.

Kunden der Stadtwerke Bad Belzig bezahlen für Warentermingeschäft mit Vattenfall

Kann man angesichts der geradezu explodierten Fernwärmepreise, vor allem im Klinkengrund, sagen, dass die Kunden jetzt mehr bezahlen, damit der Konzern Vattenfall als größter Gläubiger der Warentermingeschäfte sein Geld bekommt?

Das ist natürlich richtig. Das Geld, was die Kunden jetzt bezahlen müssen, fließt in die Kasse der Stadtwerke zur Begleichung der Ansprüche der Gläubiger der Stadtwerke.

Was erwarten Sie nun von Bürgermeister Roland Leisegang und den Aufsichtsräten?

Mein Eindruck ist, dass die Aufsichtsräte und der Bürgermeister nach außen die Botschaft senden, dass mit der Insolvenz in Eigenverwaltung nach ein paar Monaten alles so weitergehen kann, wie in der Vergangenheit. Ich sehe keinerlei Einsicht in Fehler und auch keine Bereitschaft, den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt zu erklären, wie es zu den Millionenverlusten und den Fehlern beim Einkauf von Strom und Gas kommen konnte. Hier zeigt sich für mich eine Kultur der Respektlosigkeit und der verdeckten Aggression.

Die Stadtwerke Bad Belzig GmbH betreibt das Heizwerk Klinkengrund in Bad Belzig. Quelle: Hermann M. Schröder

Ist aus Ihrer Sicht Roland Leisegang als Bürgermeister noch tragbar?

Viele Bürgerinnen und Bürger diskutieren diese Frage. Als Steuerzahler sehe ich ein Abwahlverfahren mit Argwohn. Dieses würde nur dazu führen, dass der Bürgermeister bis zum Ende seiner Amtszeit sein volles Gehalt beziehen würde. Es würde der Stadt und der Kultur in der Stadt sehr guttun, wenn der Bürgermeister aus eigenem Entschluss die erforderlichen und überfälligen Entscheidungen treffen würde.

Fühlen Sie sich von der Politik in Stadt, Land und Kreis ausreichend unterstützt? Gibt es überhaupt eine Unterstützung der Arbeit Ihrer Bürgerinitiative?

Der wesentliche Hebel, um für unser Anliegen, nämlich faire Preise und faire Verträge sowie faire Umgangsformen in der Stadt, einzutreten, ist die Tageszeitung. Ohne die Berichterstattung in der MAZ wären wir auf verlorenem Posten. Erst durch die Berichterstattung im Fläming Echo wurden überregionale Medien und Mitglieder der Landesregierung aufmerksam auf die Entwicklungen in Bad Belzig und bei den Stadtwerken.

Mehr als 120 Bürger kamen am 16. Februar zur außerplanmäßigen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung in die Albert-Baur-Halle in Bad Belzig. Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) spricht mit einigen von ihnen. Quelle: Heike Schulze

Welche Hilfe erwarten Sie?

Der Runde Tisch Energie hat erwartet, dass es von Seiten der Landesregierung tatkräftige finanzielle Unterstützung geben könnte für die betroffenen Kunden, vor allem im Klinkengrund, und personelle Unterstützung vom Landkreis zur Bewältigung der Aufgaben im Rathaus. Außer wohlwollenden Briefen und freundlichen Worten ist bisher leider noch nichts passiert. Das betrifft im Besonderen die Kartellbehörde, aber auch die Staatsanwaltschaft und in aller erster Linie die Kommunalaufsicht, die nach meinem Verständnis nicht nur beobachtende, sondern auch repressive Aufgaben zu erfüllen hätte. Sie müssen eingreifen.

Werden Sie als Bürgerinitiative eine Klage gegen Bürgermeister Roland Leisegang und die Aufsichtsräte anstreben? Es besteht immerhin der Verdacht auf Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht. Zudem könnte es ein Organisationsverschulden des Bürgermeisters geben?

Wir haben das intern diskutiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass durch die Berichterstattung in regionalen und überregionalen Medien klar geworden sein muss, dass die Behörden einzugreifen haben. Bei Untreue und Betrug geht es nicht um Kleinigkeiten, sondern um Vorwürfe mit großer Tragweite. Hier hat aus der Sicht unseres Rechtsanwaltes die Staatsanwaltschaft selbst auch ein Recht, zu handeln.

Verdacht auf Wucher bei Preisen für Fernwärme in Bad Belzig

Werden Sie eine Klage gegen die Stadtwerke wegen des Verdachtes auf Wucher anstreben? Die Anhebung der Fernwärmepreise im Klinkengrund um 135 Prozent legt diesen Verdacht zumindest sehr nahe.

Nein. Der Vorwurf des Wuchers bezüglich der aktuellen Preise für Fernwärme im Klinkengrund regt ernsthaft zum Nachdenken an, denn den Wohnungsgesellschaften wurde angekündigt, dass die Lieferung der Fernwärme eingestellt wird, wenn die neuen Verträge mit den verdoppelten Preisen nicht unterschrieben werden. Diese Tatsache regt an zum Diskutieren darüber, ob es sinnvoll sein könnte, diese Karte zu ziehen. Das ist aber ganz sicher nicht die Aufgabe des Runden Tisches Energie, sondern der Bürgerinnen und Bürger, die unmittelbar betroffen sind.

Wie bewerten Sie das Hausverbot für die Stadtwerke, das Roland Leisegang der städtischen Beteiligungsmanagerin im Februar 2019 erteilt hat?

Ich war nicht dabei und weiß alles nur aus dritter Hand. Entscheidend für mich ist die Tatsache, dass nach dem Rausschmiss von Frau Wassermann niemand Prokura bekommen hat, und, dass der Bürgermeister versäumt hat, die Position der Beteiligungsverwaltung neu zu besetzen. Damit wurde dem Geschäftsführer Evelek ein Zeichen gesetzt und freie Hand gegeben, ohne interne und externe Kontrolle seinen Vorstellungen von den Aufgaben eines Geschäftsführers der kommunalen Stadtwerke nachgehen zu können.

Martin Schieder (l.) ist Mitbegründer der Bürgerinitiative Runder Tisch Zukunft Energie in Bad Belzig. Im Interview mit MAZ-Redakteur Hermann M. Schröder spricht er über die Folgen der Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH. Quelle: Josephine Mühln

Warum hat Ihrer Meinung nach niemand in der Stadtverwaltung oder im Aufsichtsrat auf die frühen Warner und Mahner gehört? Die Belege dafür sind ja da, dass es schon im Februar 2020 ernst zu nehmende Hinweise auf die Börsenspekulationen und Hilferufe wegen des schlechten Arbeitsklimas in der Stadtwerke Bad Belzig GmbH gab.

Was ich jetzt sage, ist reine Spekulation. Aber Herr Evelek soll bei der Präsentation seiner Bewerbung erklärt haben, er setze sich dafür ein, die Stadtwerke Bad Belzig GmbH zum erfolgreichsten Stadtwerk in Brandenburg zu machen. Der Glaube und das Vertrauen des Aufsichtsrates und des Bürgermeisters diesen Versprechungen gegenüber scheinen bis zum bitteren Ende im November 2021 ungebrochen gewesen zu sein. Es gab ja genügend Warnsignale. Diese wurden demonstrativ ignoriert. Ich habe das zweimal selbst aus nächster Nähe erleben können. Da passt dann das Bild von den roten Ampeln tatsächlich genau, denn wer immer wieder bei Rot über die Straße geht, ohne dass ein Unglück passiert, hat auf der einen Seite Glück, verpasst andererseits aber die Chance, aus seinen Fehlern zu lernen. Wer aber aus Prinzip bei dichtem Verkehr bei Rot über die Straße geht und Hinweise und Warnungen ignoriert, sucht sein Schicksal. Das ist kurz zusammengefasst die Geschichte der Stadtwerke Bad Belzig GmbH in den letzten drei Jahren.

Was werden die nächsten Schritte Ihrer Bürgerinitiative sein?

Das kann ich nicht sagen, weil wir ein loser Zusammenschluss engagierter Bürger sind. Wir haben uns aber darauf verständigt, dass wir weiterhin gerne Impulse geben wollen, aber unter allen Umständen vermeiden werden, in die Verantwortung der Stadtverordnetenversammlung einzugreifen. Denn die Zukunft der Stadt steht und fällt mit der Frage, ob es den Stadtverordneten gelingt, ihre Verantwortung für die Zukunft wahrzunehmen.

Von Hermann M. Schröder