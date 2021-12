Bad Belzig

Die Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam-Mittelmark muss jetzt ohne Hans-Jürgen Hennig auskommen. Der langjährige Geschäftsführer des kreiseigenen Unternehmens geht zum Jahresende in den Ruhestand.

Der Geschäftsführer von Regiobus Potsdam-Mittelmark, Hans-Jürgen Hennig, geht in den Ruhestand.

„Mit 67 Jahren darf man das“, sagte Hennig in einem MAZ-Gespräch. „Auch wenn mir der Abschied sehr schwerfällt.“ Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber es sei an der Zeit, diesen Schritt zu tun.

Um Hans-Jürgen Hennig den letzten Arbeitstag an diesem Freitag, 17. Dezember, zu versüßen, hatten ihm seine Kollegen eine ganz besondere Überraschung bereitet. Mit einem Bus holten sie ihren Chef von zu Hause in der Bad Belziger Puschkinstraße ab. Per Sonderfahrt ging es dann zum Betriebshof in der Brücker Landstraße.

Verkehrsgesellschaft Belzig übernommen und Regiobus aufgebaut

„Ich habe mich sehr darüber gefreut, eine tolle Idee, von der ich bis zum Schluss nichts geahnt habe“, berichtete Hennig schmunzelnd.

Seine Frau habe all ihre Überredungskunst aufwenden müssen, um ihn davon abzuhalten, wie gewohnt ins Auto zu steigen und zur Arbeit zu fahren. „Dann hat es an der Tür geklingelt und die Überraschung war perfekt.“

Der Geschäftsführer von Regiobus Potsdam-Mittelmark, Hans-Jürgen Hennig (2.v.l.), wird in den Ruhestand verabschiedet. Quelle: Anette Lang

Fast zehn Jahre lang hat der studierte Ingenieur für Verkehrswesen das Unternehmen geführt. Hennig hatte im Mai 2012 die damalige Verkehrsgesellschaft Belzig (VGB) als Geschäftsführer übernommen. Vorher war der gebürtige Görlitzer Leiter des Stadtverkehrs in Tübingen, Baden-Württemberg.

In Potsdam-Mittelmark hat Hans-Jürgen Hennig dann auf Beschluss des Kreistages die Firma Regiobus Potsdam-Mittelmark geschaffen. Sie ging 2017 an der Start und ist das Ergebnis der Fusion der VGB und der aus der Gesellschaft Havelbus hervorgegangenen Beelitzer Verkehrsgesellschaft.

Regiobus Potsdam-Mittelmark hat fünf Betriebshöfe im Landkreis

Regiobus Potsdam-Mittelmark hat heute 450 Mitarbeiter auf fünf Betriebshöfen in Bad Belzig, Werder/Havel, Beelitz, Stahnsdorf, und Babelsberg. Zudem gibt noch zwei Betriebsteile in Brandenburg an der Havel und in Ziesar.

Am Busbahnhof in Bad Belzig sind Fahrplananzeigen in Echtzeit zu sehen. Regiobus-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig, Vizelandrat Christian Stein (CDU) und Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos/v. l.) sehen sich die Tafeln an. Quelle: Hermann M. Schröder

Das Unternehmen hat 160 Busse im Einsatz und bedient derzeit 67 Linien in Potsdam-Mittelmark. „Davon führen mehrere auch nach Berlin, Potsdam und Brandenburg an der Havel“, erklärte Hans-Jürgen Hennig.

Wegen der Corona-Pandemie musste der scheidende Geschäftsführer auf einen großen Abschiedsempfang verzichten. Dafür gab es mehrere kleinere Runden.

Einen bewegenden Abschied bereitete ihm kürzlich der Kreistag von Potsdam-Mittelmark in seiner jüngsten Sitzung in der Bad Belziger Albert-Baur-Halle.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) sagte, ein Geschäftsführer dieses Formates sei in der Tat schwer zu finden. Blasig lobte Hennigs Arbeit und den Umstand, dass dieser einen modernen und gut funktionierenden Verkehrsbetrieb an seinen Nachfolger übergeben könne.

Lob für Hans-Jürgen Hennig von Landrat Wolfgang Blasig

„Hans-Jürgen Hennig war immer ein engagierter Geschäftsführer“, erklärte der Landrat und fügte mit Blick auf Hennigs Engagement leicht ironisch hinzu: „Soviel Energie verträgt eine Verwaltung nicht immer und auch ein Landrat muss das erst einmal verkraften.“ Doch für seine grauen Haare sei Hans-Jürgen Hennig nicht verantwortlich, so Blasig.

Hans-Jürgen Hennig sagte in seiner sehr emotionalen Abschiedsrede, Gefühle seien heutzutage nur noch für die ganz Mutigen da. „Sehen Sie es mir nach, wenn ich heute an einigen Stellen ganz mutig bin.“

Der Regiobus-Chef sagte, seine Entscheidung, nach Bad Belzig zu gehen, und einen neuen Betrieb aufzubauen, sei richtig gewesen. Die guten und verlässlichen Mitarbeiter hier hätten ihm diesen Schritt leicht gemacht. „Ohne meine Kollegen hätte ich das nie geschafft, sie sind das größte Kapital des Unternehmens.“

Landrat Wolfgang Blasig (l.) verabschiedet Hans-Jürgen Hennig in den Ruhestand. Quelle: Heike Schulze

„Dank an den Kreistag, der einen Aufsichtsrat zur Seite gestellt hat, der immer die Arbeit unterstützte.“ Das sei nicht überall so. „Es war mir eine sehr große Ehre, diesem Landkreis und diesem Unternehmen gedient zu haben“, erklärte er bewegt.

Hennigs Nachfolger wird Martin Grießner. Er arbeitet bereits seit dem Sommer dieses Jahres als Geschäftsführer in dem Unternehmen.

Von Hermann M. Schröder