Die Förderschule „Am Grünen Grund“ in Bad Belzig existiert seit 1991. Damit steht 2021 ein runder Geburtstag in der Einrichtung an. Was die Schulleitung dann gemeinsam mit den Schülern kreiert, ist noch offen.

Die Förderschule hat den sonderpädagogischen Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und derzeit 88 Schüler in elf Klassen. Die Schüler sind zwischen sechs und 18 Jahren alt.

Nachdem Direktorin Elke Körner gemeinsam mit Ines Schönfeldt die Schule seit ihrer Gründung leitete, hat Verena Krauel seit 1. Februar die Leitung übernommen. Sie war seit 2010 Lehrerin in der Förderschule.