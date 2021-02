Bad Belzig

Mützen, Bodies, Schneeanzüge: Was die Familie braucht, um die Jüngsten warm einzupacken, gibt es in der „Wechselkiste“ in der Bahnhofstraße 51 in Bad Belzig. Und diese hat sich im Lockdown aufgehübscht und ist in einen neuen Raum auf dem Gelände der „Jungen Mütter“ und Familienbildung des „WIR e.V.“ gezogen. Seit Herbst ist zudem eine Ehrenamtlerin im Einsatz, die sich montags zwischen 9 und 11 Uhr um die Anliegen der stöbernden Nutzer kümmert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mädchenklamotten haben klar die Oberhand, denn auch die junge Damenwelt braucht ein bisschen Auswahl. „Oft sind die kleinen Größen wie neu, da die Babys sie ja nicht lange tragen“, weiß Sandra Fiedler, pädagogische Mitarbeiterin der Familienbildung. In den Regalen finden sich neben der Grundausstattung in den Größen 50/56 bis 116 auch Schuhe und einige Bücher zum Tausch. Generell ist angedacht, dass jeder, der sich vor Ort etwas mitnehmen möchte, auch etwas mitbringt. Ausnahmen sind aber auch erlaubt.

Anzeige

Seit fünf Jahren bewährtes Konzept

Im Herbst gibt es das Angebot bereits seit fünf Jahren. Nun, im Lockdown, ist der Tauschraum vom Haupt- ins Nebengebäude gezogen. Es wurde frisch gemalert und ein Boden verlegt und die massiven Holzregale wurde auf die Raumhöhe angepasst. Nach zwei Wochen war der Raum wieder einsatzbereit. Nach Terminvergabe ist er für eine Person bzw. einen Haushalt geöffnet.

Zur Galerie Ein Tauschraum für Schwangeren-, Baby- und Kinderkleidung.

Seit Herbst 2020 ist zudem eine Ehrenamtlerin mit im Boot, die sich zu den Öffnungszeiten um die Nutzer kümmert. „Wir sind sehr dankbar, dass sie da ist“, so Fiedler. Zudem sei es für das „Mutti“- Publikum auch eine kleine Einladung zum Plausch. Immer wieder halten auch so kleine Beratungen der Familienbildung Einzug zum Besuch im Tauschraum. Welche Kindersportgruppen gibt es, wie melde ich mich zum Babyschwimmen an oder hauseigene Angebote wie Krabbelgruppe oder Schwangerenfrühstück sind Gesprächsthema. „Für uns auch eine gute Gelegenheit, um mit den jungen Familien in Bad Belzig ins Gespräch zu kommen“, sagt Fiedler.

Die Wechselkiste Ist ein Angebot der Familienbildung des „WIR e.V.“ und Kinder- und Familienzentrums Bad Belzig im Weitzgrunder Weg. Der Tauschraum befindet sich in einem Nebengebäude der Familienbildung und „Jungen Mütter“ in der Bahnhofstraße 51. Termine können unter (033841) 449 904 oder per E-Mail an jungemuetter@wir-ev-brb.de vereinbart werden. Generell besteht am Montag zwischen 9 und 11 Uhr die Möglichkeit Kleidung zu tauschen.

Auch Zugewanderte nutzen das Angebot gerne, kommen oft mit ihren Kindern im Schlepptau und gehen glücklich, wenn sie Passendes entdeckt haben. Aktuell gilt Maske auf, wie in allen öffentlichen Einrichtungen, in denen ein gewisser Publikumsverkehr herrscht.

Pinnwand für Kauf- und Verkaufgesuche

Wer für seine genutzten, aber gut erhaltenen Dinge, wie zum Beispiel Kinderwagen, Laufräder oder Elektronisches rund ums Baby noch ein paar Euro haben möchte, kann die Pinnwand der Familienbildung nutzen. Dort gibt es sowohl eine Abteilung für Gesuche als auch Angebote.

Die „Wechselkiste“ wird durch eine Mitarbeiterin und die Ehrenamtlerin koordiniert. „Wenn es wirklich große Spenden gibt, die mehrere Kisten füllen, packen aber alle mit an, sortieren, waschen das ein oder andere noch einmal durch“, sagt Fiedler. Ihre Kollegin Kathleen Friedrich war mit dabei, als die „Wechselkiste“ vor fünf Jahren an den Start ging. „Ich erinnere mich noch, wie ich die ersten Regale eingeräumt habe“, sagt sie. Etwas knapper wird es meist in den Regalen der Größen 110 bis 116 , denn dann sind gerade Jungs sehr aktiv und die Kleidung eher strapaziert. „Aber grundsätzlich ist eigentlich immer für alle etwas da.“

Auf den beiden neuen Kleiderstangen haben zudem, passend zur Jahreszeit, viele Schneeanzüge einen Platz gefunden, die in den kommenden Wochen für unverfrorene Freude bei den kleinen Trägern sorgen können.

Von Natalie Preißler