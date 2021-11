Bad Belzig: Diebe klauen Schnelltests aus Kita

Bad Belzig

Dreiste Diebe sind in der Nacht zum Freitag in die Bad Belziger Kita Lindenzwerge in der Puschkinstraße eingestiegen. Eine Mitarbeiterin der Kita stellte den Einbruch kurz nach ihrem Dienstbeginn fest und alarmierte gegen 6.30 Uhr die Polizei.

Die Täter hatten auf ihrer Suche nach Wertgegenständen im Büro der Kindereinrichtung Schränke und Schubladen durchwühlt. Ein Teil ihrer Beute ist ungewöhnlich. Laut Polizeisprecher Guido Plank entwendeten die Diebe unter anderem 30 Corona-Schnelltests.

Von MAZ