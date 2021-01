Bad Belzig

Ein virtueller Schulrundgang zeigt einen Aufenthaltsraum mit acht Schülern, davon ziehen sich drei schnell die Maske vom Kinn über Mund und Nase: Was eigentlich als digitale Version eines abgespeckten Tages der offenen Tür am Bad Belziger Fläming-Gymnasium auf der Schulwebseite gedacht war, wird Zündstoff für die Diskussion um mangelnde Umsetzung der Hygienevorschriften für jene Schüler, die aktuell im Präsenzunterricht vor Ort sind. Für den Vater einer Schülerin im Abschlussjahrgang des Fläming-Gymnasiums nur ein Grund für eine umfassende Beschwerde, die er mit einem offenen Brief auch an die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst und den brandenburgischen Landeselternsprecher René Mertens richtet.

Risiko nicht höher als beim Einkaufen

„Ich als Elternteil finde es ein Unding, dass bei angeordnetem Präsenzunterricht und aufgetretenen Coronafällen keine Coronatests für die Schüler im Präsenzunterricht durchgeführt werden“, macht sich das Elternteil Luft über die aktuellen Umstände. Seit letzten Mittwoch greift am Gymnasium das Modell Teilungsunterricht in Präsenz. Da er fürchtet, dass sich seine Tochter einem Spießrutenlauf in der Schule aussetzen muss bzw. eine namentliche öffentliche Stellungnahme das Ergebnis der zeitnah anstehenden Prüfungen negativ beeinflussen könnte, möchte er anonym bleiben.

Anzeige

Schulleiterin Kathrin Wiencek zeigte sich erstaunt von den Vorwürfen und kann sich nicht erklären, woher die Angst um eine Infektion rührt. „Es gibt ausgewiesene Wege, um Begegnungen zu vermeiden, es herrscht Maskenpflicht in den Räumen und die Raumgröße wird der Größe der Schülergruppe angepasst“, erklärt sie. Natürlich ist es nicht möglich, jede Flurecke im Auge zu haben, dafür sei das Gelände einfach zu weitläufig. Rund 200 Schüler wären vor Ort, wenn die Abschlussklassen der zehnten Jahrgangsstufe und die Abiturklassen gleichzeitig vor Ort sind. „Die Chance, sich anzustecken, ist an unserer Schule nicht größer als der Besuch im Supermarkt“, so Wiencek.

Bestmögliche Prüfungsvorbereitung im Blick

Für subjektive Ängste der Eltern habe sie Verständnis, stellt aber klar, dass der Präsenzunterricht mit größtmöglichem Aufwand so sicher wie eben möglich gestaltet wird. Der Vater war ihr zudem schon mehrfach auf unsachlicher Ebene begegnet, weshalb die Kommunikation sich schwierig gestaltet und klärende Gespräche zu den aktuellen Vorwürfen nicht zielführend sind. In der besonderen Situation der Pandemie wäre es für alle schwierig, aber im Interesse der Schülerschaft sollte das große Ganze und genauer der Abschluss des Schuljahres unter möglichst gleichwertigen Prüfungsbedingungen und entsprechender Möglichkeit zur Vorbereitung wie in den Vorgängerjahren nicht aus den Augen verloren werden.

„Meine Tochter ist der Auffassung, dass der Teilungsunterricht ineffizienter als der Online-Unterricht ist“, merkt der besorgte Vater stellvertretend für die Schülerin an. Außerdem habe sie den Eindruck, dass das Hin und Her der Lehrer zwischen den Teilungsgruppen für die Lehrkräfte extrem belastend und kräftezehrend sei.

Beschulung in Bad Belzig vorbildlich

Landeselternsprecher René Mertens weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die aktuelle Form des Unterrichts landesweite Vorgaben seien, die mit der Schulpflicht verknüpft sind. „Was die technische Ausstattung und Umsetzung des pandemigerechten Unterrichtes angeht, sind wir am Gymnasium in Bad Belzig auf einer Insel der Glückseligen.“ In anderen Regionen gebe es weitaus weniger Kontakt zwischen Schülern und Lehrpersonal.

Dass Schüler unmittelbar nach dem Ausstieg aus dem Linienbus die Masken abnehmen und in Gruppen den Weg zur Schule antreten, ist für den Vater ein weiteres No-Go. Hier wäre auch vonseiten der Schule eine Belehrung für die Wege zum und vom Präsenzunterricht angebracht, sagt er. „Nur auf dem Schulhof und in den Gebäuden ist die Leitung weisungsberechtigt. Und für alles, was außerhalb dessen passiert, sind die Eltern in der Pflicht“, betont Mertens, um die Vorwürfe gegen das Kollegium des Gymnasiums zu entschärfen. Nicht zuletzt, wissen auch die Schüler selbst um die Ausnahmesituation und sollten schon im eigenen Interesse gewissenhaft damit umgehen.

„Solange das Land Brandenburg weder ausreichend testet, impft oder nur ansatzweise konsequent gegen Verstöße der Eindämmungsrichtlinien vorgeht, ist es untragbar Präsenzunterricht durchzuführen“, richtet sich der Groll des Bad Belzigers auch an Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst. Er fordert Online-Unterricht für die Abschlussklassen bis zu einer Inzidenz von unter 50.

Eine Antwort auf seinen offenen Brief habe er sein nunmehr knapp einer Woche noch nicht erhalten. „Es ist eine besondere Situation und da müssen wir alle durch. Und in Bad Belzig wird mit der Situation und allen ihren Anforderungen wirklich vorbildlich umgegangen“, fügt Mertens abschließend hinzu.

Von Natalie Preißler