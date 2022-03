Bad Belzig

„Ich wollte immer malen können wie mein Vater“, sagt Doris Richter. Sie greift nach einem alten Zeichenblock, den dieser als Schüler immer bei sich trug. Aufgeschlagen eröffnet sich dem Betrachter das Bild der Stadt seiner Kindheit. Aber auch Eindrücke aus den Dörfern und von kurzen Reisen sind darin verewigt, unter anderem in Aquarelltechnik.

Den Malblock, der fest gebunden ist, hat Doris Richter schon oft in den Händen gehabt. Einerseits um sich an den künstlerischen Arbeiten ihres 1908 geborenen Vaters Kurt zu erfreuen, andererseits um gedanklich in die Stadt seiner Kindheit einzutauchen. Der Turnplatz, die Sandberger Straße mit Resten des Sandberger Tores und die Marienkirche gehören zu den Orten, die Kurt Köhler als Schüler zeichnete und deren Veränderungen Doris Richter im Lauf der Jahrzehnte hautnah miterlebte.

Ausschnitt aus einem Bild in Aquarelltechnik von Kurt Köhler: Die Sandberger Straße mit Resten des Sandberger Tores. Quelle: Bärbel Kraemer

Die 71-Jährige, die bei ihrem Vater aufgewachsen ist, sagt: „Ich habe viel von ihm gelernt. Mehr als in der Schule“. Der Bauingenieur und spätere Regierungs-Baumeister legte ihr die Liebe zur Kunst, zur Malerei und zur Geschichte in die Wiege. Fächer, auf die sich Doris Richter mit dem Eintritt in die Schule noch gefreut hatte. Doch dann kam alles anders.

Das kunstinteressierte, wissbegierige und kluge Mädchen, aus dem später eine Diplom-Mathematikerin wurde, eckte in der Schule an, zog sich zurück. Ihre Begabungen wurden schulisch nicht gefördert. Sie verlor in dieser Folge auch die Freude an der Malerei, obwohl sie als Kind immer gern gezeichnet hatte.

Verstörende Zeichenstunde in Bad Belziger Schule

Ein Ereignis war ausschlaggebend. Mit dem Vater fährt sie nach Westberlin. Im Kaufhaus des Westens kauft er ihr einen Tuschkasten mit 24 Wasserfarben. „Er hat 1,45 West-Mark gekostet. 10 Ost-Mark hat mein Vater dafür eingetauscht“, erinnert sich Doris Richter. Stolz packt sie in der nächsten Zeichenstunde den Farbkasten aus.

Die Schüler sollen Wolken malen. Doris Richter malt Wolken, so wie sie sie von den Aquarellen ihres Vaters her kannte – hellblau, mit vielen Schattierungen. „Ich bekam eine Fünf, weil meine Wolken nicht klar umrissen waren“. Mit Tränen in den Augen ging sie an jenem Tag nach Hause und wenig später wieder in die Schule.

In Begleitung einer älteren Dame, die das Mädchen nachmittags versorgte, wenn der Vater arbeiten war. Die Dame forderte eine Aussprache mit dem Zeichenlehrer, der aus der Fünf kurzerhand eine Eins machte. Was das Kind noch mehr verunsicherte und zu einer Art Bruch in ihrem Herzen führte.

Malerei fürs Herz

„Er heilt jetzt durch meine Malerei“, sagt Doris Richter und führt durch ihr Haus. Dort hängt unter anderem ihr Bad Belzig an den Wänden. „Seit 2019 besuche ich die Malkurse von Sylke Sauder-Eilert, an der Volkshochschule. Sie lässt Freiräume“, sagt die 71-Jährige. Diese Freiräume sind Teil ihres Stils. Mit feinen Pinselstrichen erzählen ihre Acrylmalereien Geschichten aus dem Leben. Sie verbinden Vergangenheit und Gegenwart.

Aktuell widmet sie sich der Aquarellmalerei. Die Motive schenkt ihr der Alltag und das aufmerksame Wahrnehmen des Lebens. Doris Richter sagt, dass sie zum Malen kein Atelier braucht. Ihre Werke entstehen am Tisch im Wohnzimmer und im kleinen Wintergarten.

„Mit den Kursen an der Volkshochschule versuche ich die schlechte Schulbildung zu kompensieren“, erzählt sie und verrät, dass sie im Alter von zehn Jahren zum ersten Mal einen Kurs an der Volkshochschule besuchte. Um Schreibmaschine schreiben zu lernen. Weitere folgten.

„Sprachen haben mich schon immer interessiert“, sagt die Bad Belzigerin, die bereits Französisch-, Spanisch- und Englischkurse besuchte und aktuell Italienisch lernt. Ihr Traum ist es, noch Latein zu lernen. „Das wollte schon immer“, sagt sie. Die Sprachkurse helfen auch, ihr Schultrauma zu überwinden. „Meine Mutter lebte mit meinen Geschwistern im Westen. Das machte es für mich in der Schule nicht einfacher.“

Ausschnitt aus einem Gemälde von F. Wagner aus dem Jahr 1946: die Bad Belziger Marienkirche im Winter. Quelle: Bärbel Kraemer

Neben ihren Bildern hängen Werke vergessener DDR-Meister, aber auch unbekannter Maler. Und immer wieder sind es Bilder aus der Stadt. Doris Richter zeigt auf eine Malerei der Marienkirche. Es trägt die Signatur F. Wagner und die Jahreszahl 1946. „Er war ein Professor aus Wien, der nach dem Krieg in Belzig für Brot gemalt hat“, weiß die 71-Jährige und deutet dann auf die Zeichnung der Burg Eisenhardt.

„Das ist die Vorzeichnung für ein Ölgemälde. Wer es besitzt und ob es überhaupt noch existiert, ich weiß es nicht“, sagt sie und zeigt weitere Gemälde und Drucke der Burg Eisenhardt, die sie im Lauf der Zeit gesammelt hat. Die Sammlung spiegelt ihre Begeisterung für die Geschichte wider – der Stadt und des Landstrichs.

Begeistert von Niemegk und Leipzig

„Meine Lieblingsstädte sind Niemegk und Leipzig, nicht Bad Belzig.“ Nach dem Warum befragt, bleibt sie die Antwort nicht schuldig. Sie sagt, dass sie die Niemegker als besonders netten Menschenschlag kennen gelernt hätte und Leipzig auf sie eine besondere Faszination ausübt. Nicht ohne Grund. Leipzig stattet Doris Richter oft einen Besuch ab, um bei der Gelegenheit in ihr Lieblingsantiquariat zu gehen. Immer auf der Suche nach Kunst, nicht nur nach Malereien, sondern auch nach alten Landkarten, die Einblick in die Geschichte des Flämings geben.

Seit 15 Jahren ist Doris Richter zugleich Mitglied in der Deutschen Burgenvereinigung Berlin-Brandenburg. Mit Blick auf eine alte Federzeichnung aus dem frühen 17. Jahrhundert, die die Burg Eisenhardt noch mit ihren stattlichen Türmen zeigt, äußert sie einen Wunsch. Doris Richter hofft, dass die Türme der Burg irgendwann einmal wieder aufgebaut werden. Bis es soweit ist, dürften die Burgen Runkel bei Limburg und Stolpen in Sachsen ihre Lieblingsburgen bleiben.

