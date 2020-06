Bad Belzig

Diebe haben sich am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf dem Außengelände eines Baumarktes in der Brücker Landstraße in Bad Belzig zu schaffen gemacht. Ein Zeuge hatte das bemerkt und die Polizei verständigt.

Diebe fuhren davon

Noch während des Telefonats bemerkten die drei Diebe den Anrufer und flüchteten. Sie stiegen in einen Pkw VW und fuhren davon. Eine zügig eingeleitete Fahndung der Polizei brachte keinen Erfolg.

Polizei ermittelt

Die Täter sind flüchtig und konnten bis dato noch nicht gestellt werden. Der Inhaber des Baumarktes prüft derzeit noch, ob etwas entwendet wurde. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an.

Von Marcus J. Pfeiffer