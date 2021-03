Bad Belzig

Dumm gelaufen: Polizeibeamte des Reviers Bad Belzig kontrollierten am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in der Niemegker Straße in Bad Belzig einen Ford-Pkw aus dem Landkreis Potsdam Mittelmark. In diesen saß der 55-jährige Fahrer in Begleitung seiner 41- jährigen Ehefrau. Als die Dame die von den Polizisten angefragten Fahrzeugdokumente aus ihrer Handtasche holte, kramte sie auch eine Tüte mit Drogen hervor.

Die Beamten durchsuchten daraufhin das komplette Auto – und wurden fündig. Drei weitere Tüten Drogen entdeckten sie. Eine andere Vermutung bestätigte sich wenig später: Der beim Fahrer des Wagens angesetzte Drogentest schlug an – er hatte wohl vor Fahrtantritt Cannabis und Amphetamine genommen. Der 55-Jährige musste mit zur Polizeiwache, um eine gerichtsfeste Blutprobe abzugeben. Gegen den Mann und seine Frau wurden entsprechende Anzeigen aufgenommen.

Von Philip Rißling