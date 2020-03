Bad Belzig

Am frühen Samstagmorgen verschafften sich bislang noch unbekannte Täter Zugang zum Rezeptionsbereich eines Hotels in der Wittenberger Straße in Bad Belzig. Ob Wertgegenstände bei dem Einbruch entwendet wurden, ist noch unklar. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei war am Tatort im Einsatz. Die Ermittlungen laufen.

Von MAZ