Bad Belzig

Eine Bungalowbesitzerein informierte die Polizei am Samstag über wiederholte Einbrüche in ihre Gartenlaube in der Hagelberger Straße. In den beiden Nächten zuvor hatte ein Täter ein Fenster aufgehebelt, um in dem Bungalow zu übernachten.

Vor Ort machte eine andere Bungalowbesitzerin die Polizei auf einen weiteren Einbruch in ihre Laube in der Nachbarschaft aufmerksam. Dort wurde Kleidung gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen. Beobachtungen können unter 033841/550 gemeldet werden.

Von MAZ